Slušaj vest

Lančana reakcija oružanih sukoba na Bliskom istoku prerasla je u direktne udare na vitalnu energetsku infrastrukturu, što je izazvalo istorijski skok cena nafte i paniku na globalnim berzama.

Hronologija krize

Inicijalni udar – Akcija SAD: Kriza je eskalirala nakon što su Sjedinjene Američke Države izvele vojne udare na iranske vojne ciljeve, taktički raspoređene duž Ormuskog moreuza.

Iranska odmazda: Kao direktan odgovor, Iran je aktivirao svoj plan vojne odmazde. U proteklih 24 sata, iranske oružane snage započele su koordinisano gađanje ključnih energetskih meta širom Persijskog zaliva. Prema prvim izveštajima, na udaru su se našla postrojenja za ekstrakciju i preradu, naftovodi i glavni terminali za utovar sirove nafte.

Foto: KARIM JAAFAR / AFP / Profimedia, Parspix/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Shutterstock/Joshua Sukoff

Blokada pomorskog saobraćaja: Zbog intenzivnih vojnih dejstava, bezbednost plovidbe je ozbiljno ugrožena. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz – strateško usko grlo kroz koje prolazi oko petina globalne potrošnje nafte – praktično je paralisan, a osiguravajuća društva obustavljaju pokrića za tankere u konfliktnoj zoni.

Posledice po globalno tržište

Vojna eskalacija izazvala je trenutni i snažan šok za svetsku ekonomiju, preteći da poremeti globalni oporavak:

Istorijski skok nafte tipa Brent: U trenutku kada su vesti o napadima na postrojenja u Zalivu stigle do trgovaca, cena barela sirove nafte tipa Brent zabeležila je ogroman, vertikalni skok. Strah od dugoročne nestašice i prekida isporuka pokrenuo je agresivnu kupovinu naftnih fjučersa.

Pad na svetskim berzama: Tržišta kapitala reagovala su strahom. Glavni berzanski indeksi širom Azije, Evrope i Wall Street-a zabeležili su oštar pad. Investitori ubrzano povlače kapital iz deonica i prebacuju ga u takozvana "sigurna utočišta" (eng. safe havens), poput zlata, američkog dolara i državnih obveznica.

Foto: Kurir

Poremećaj lanaca snabdevanja: Drastično poskupljenje energenata već stvara pritisak na transportni i logistički sektor. Zemlje koje su visoko zavisne od bliskoistočne nafte stavljaju svoje strateške rezerve u stanje pripravnosti, dok avio-kompanije i brodari upozoravaju na neizbežan rast operativnih troškova.

Upozorenje analitičara: Trenutni razvoj događaja preti da izazove novi globalni inflatorni šok. Ukoliko se diplomatski kanali hitno ne otvore i vojna dejstva ne obustave, svet bi mogao da se suoči sa jednom od najvećih energetskih kriza u modernoj istoriji.

Foto: Parspix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tekuća eskalacija rata, koji je započeo 28. februara 2026. godine, prešla je iz vojno-strateškog sukoba u direktan udar na arterije globalne ekonomije. Nakon američko-izraelskih udara i nedavnog napada na iransko gasno polje Južni Pars, iranska odmazda usmerena na energetsku infrastrukturu Zaliva stvorila je savršenu oluju za svetska tržišta, pri čemu se Evropa nalazi na prvoj liniji udara.

Stanje na energetskim tržištima

Trenutni podaci sa berzi odražavaju paniku i strah od dugoročne nestašice. Ormuski moreuz, kroz koji prolazi oko 20% svetskih zaliha nafte i ogroman deo tečnog prirodnog gasa (LNG), postao je zona visokog rizika i praktično je blokiran za zapadne brodove:

Sirova nafta (Brent): Cena je probila granicu od 118 dolara po barelu, što predstavlja drastičan rast u odnosu na period pre početka sukoba kada se barelom trgovalo za manje od 73 dolara.

Prirodni gas: Evropsko referentno tržište gasa zabeležilo je vertikalni skok od čak 35%, gurnuvši cenu na oko 74 evra po megavat-satu.

Kriza tečnog gasa (LNG): Napad dronovima na katarski kompleks Ras Lafan – najveće svetsko LNG čvorište koje pokriva petinu globalnog snabdevanja – prisilio je ovo postrojenje na zatvaranje, što je direktno ugrozilo evropske alternative za snabdevanje energijom.

Strukturne posledice po evropsku ekonomiju

Ukoliko se prekid snabdevanja i visoke cene zadrže, Evropa će se suočiti sa serijom ozbiljnih makroekonomskih izazova koji prete da zaustave privredni rast:

Novi inflatorni šok: Skok cena energenata će se u kratkom roku preliti na cene transporta, hrane i roba široke potrošnje. Ovo preti da poništi sav trud koji je uložen u suzbijanje inflacije tokom prethodnih godina i izloži građane novom udaru na kućne budžete.

Udar na industrijsku proizvodnju: Energetski intenzivni sektori u Evropi, poput hemijske, automobilske i metalurške industrije, već se suočavaju sa neodrživim skokom ulaznih troškova. Pored energenata, blokada Ormuskog moreuza prekinula je pomorsku trgovinu kritičnim mineralima i sirovinama (poput sumpora neophodnog za preradu bakra i kobalta), što parališe lance snabdevanja za tehnološku i odbrambenu industriju.

Foto: KARIM JAAFAR / AFP / Profimedia

Zatezanje monetarne politike: Suočena sa ponovnim rastom inflacije, Evropska centralna banka (ECB) će verovatno morati da obustavi sva planirana smanjenja kamatnih stopa, pa čak i da razmotri njihovo ponovno podizanje. Skuplje zaduživanje smanjiće investicije kompanija i dodatno povećati rizik od duboke recesije širom evrozone.

Pritisak na državne finansije: Vlade evropskih zemalja ponovo će biti pod ogromnim pritiskom javnosti da uvedu pakete pomoći i energetske subvencije kako bi zaštitile najugroženije građane i ključne industrije. Ovo će neminovno dovesti do novog zaduživanja i skoka javnog duga u trenutku kada su troškovi pozajmljivanja na istorijskim maksimumima.

Tržišna projekcija: Analitičari i zvaničnici iz energetskog sektora upozoravaju da bi, u slučaju produžene blokade i dodatnih oštećenja infrastrukture u Persijskom zalivu, cena nafte mogla dostići i 150 dolara po barelu u narednim nedeljama, što bi izazvalo globalni ekonomski zastoj nezabeležen od naftnih šokova sedamdesetih godina prošlog veka.