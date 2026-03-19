Zamislite hladne, vetrovite naftne platforme na sredini Severnog mora, smeštene između obala Velike Britanije i Norveške.

Upravo se tamo "rodio“ pojam koji svakodnevno slušamo u ekonomskim vestima kada gorivo počne da poskupljuje – Brent nafta.

Iako se fizički crpi hiljadama kilometara od Balkana, ova vrsta sirove nafte funkcioniše kao glavni globalni pokazatelj (benchmark) za energetska tržišta. Da bismo razumeli zašto je to važno za svakog vozača u Srbiji, moramo pogledati širu sliku.

Više od sirovine - Globalni finansijski standard

Brent (ime nastalo po jednom od naftnih polja otkrivenih sedamdesetih godina) odavno je prerastao svoje geografske granice. Zbog specifičnog, visokog kvaliteta koji olakšava preradu u benzin i dizel, kao i zbog činjenice da se lako transportuje vodenim putevima, Brent je postao standard.

Danas se cena za oko dve trećine ukupne sirove nafte kojom se trguje u svetu formira upravo na osnovu vrednosti Brenta. On je referentna tačka za evropsko, afričko i veliki deo azijskog tržišta.

Sa druge strane Atlantika postoji i WTI (West Texas Intermediate). Iako je to nafta izuzetnog kvaliteta, njena cena je uglavnom vezana za američko tržište i specifičnu mrežu tamošnjih naftovoda, zbog čega Brent ostaje neprikosnoveni „vladar“ evropskih cena.

Šta pomera kazaljku na berzi?

Cena Brenta se ne određuje u kancelariji jedne kompanije, već predstavlja puls globalne ekonomije. Ona je osetljiva na najmanje potrese širom planete, a ključni okidači za skok ili pad cene su:

Geopolitička neizvesnost: Ratovi, sukobi na Bliskom istoku ili napetosti u regionima bogatim naftom trenutno izazivaju strah od nestašica, što automatski diže cenu.

Potezi OPEK-a: Kada organizacija najvećih proizvođača nafte odluči da „zavrne slavine“ i smanji proizvodnju kako bi održala profit, berze reaguju rastom cena.

Zdravlje svetske ekonomije: Ako industrija raste (posebno u gigantima poput Kine ili SAD), raste i potražnja za energijom, što Brent gura naviše.

Kako se globalni potresi osete na našim pumpama

Srbija je uvozno zavisna kada je reč o sirovoj nafti. Naš energetski krvotok direktno je prikopčan na evropsko tržište, a time i na Brent standard.

Proces je jednostavan i neumoljiv: kada na berzama u Londonu skoči cena barela Brenta, evropske rafinerije plaćaju skuplju sirovinu. Taj veći trošak proizvodnje se automatski pretače u više veleprodajne cene benzina i dizela u celoj Evropi. Na kraju lanca, domaći uvoznici i distributeri usklađuju svoje cenovnike, i taj globalni potres direktno pogodi novčanike vozača u Srbiji.

Zato praćenje cena Brent nafte nije rezervisano samo za berzanske brokere – to je najprecizniji radar koji nam govori šta nas čeka na benzinskim stanicama u nedeljama koje dolaze.

Inače, jedan standardni barel sirove nafte iznosi približno 159 litara. Ova jedinica se koristi na svetskom nivou za merenje volumena nafte, što odgovara količini od 42 američka galona.