Ukoliko cene nafte na berzama ostanu između 115 i 118 dolara u narednim danima, odnosno do polovine sledeće nedelje, cena dizela u BiH mogla bi dostići i do 3,8 KM (228 dinara), dok bi benzin mogao koštati oko tri marke po litru (180 dinara), izjavio je za "Nezavisne novine" Almir Bečarević, stručnjak za energetiku.

Dodao je da će se te cene na berzama preliti na rafinerije, koje će potom povećati svoje cene.

On podseća da su istorijske cene dizela zabeležene 2022. godine, kada je gorivo koštalo 3,87 KM.

- Sada smo već blizu tog nivoa, a da bismo ga premašili, cena nafte na berzama trebalo bi da dostigne 120 dolara po barelu. U tom slučaju sigurno bismo prešli te cene - dodao je Bečarević.

Istakao je da će, ukoliko cena nafte pređe 115 dolara, i cene benzina rasti, moguće i iznad tri marke po litru.

Kako je pojasnio, cena gasa je od početka sukoba na Bliskom istoku porasla za oko 100 odsto.

Istakao je da zemlje u regionu već preduzimaju mere kako bi zaštitile građane, poput ukidanja akciza, dok u Bosni i Hercegovini još nema takve reakcije.

Podsetimo, cena dizela na nekim pumpama u Banjaluci dostigla je i 3,29 KM po litru, a u narednom periodu očekuje se da će još rasti, rekao je za "Nezavisne novine" Milovan Bajić, potpredsednik Grupacije za promet nafte i naftnih derivata Privredne komore Republike Srpske i direktor "Krajinapetrola".