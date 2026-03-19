Reč je o "pravilu 30 dana", prema kojem trgovci smeju da reklamiraju sniženje samo ako je nova cena niža od najniže cene tog proizvoda u poslednjih 30 dana.

Ova odluka znači da se precrtane cene u katalozima više neće moći zasnivati na preporučenim cenama proizvođača, već na stvarnim cenama iz prethodnih 30 dana.

Za kupce to znači da će morati pažljivije da prate ponude jer će se "velika sniženja" ubuduće teže prikazivati kao povoljne akcije.

Promena posebno pogađa takozvane "lovce na akcije". Prema podacima iz izveštaja o ishrani za 2025. godinu, čak tri četvrtine Nemaca ciljano traži sniženja, dok je za gotovo 60 odsto njih cena ključni faktor pri kupovini.

Dosadašnja praksa pokazivala je da su trgovci često nudili iste proizvode na akciji u razmacima kraćim od mesec dana. Prema istraživanju Instituta za istraživanje trgovine (IfH), u gotovo polovini slučajeva razmak između akcija bio je kraći od 30 dana.

To se posebno odnosilo na popularne brendove poput Krombacher piva, Red Bulla, Coca-Cole, penušca Rotkäppchen i čokolade Ritter Sport.

Trgovački lanci u Nemačkoj zasad oprezno reaguju. Rewe, Edeka i Kaufland poručuju da će se prilagoditi novim pravilima i nuditi akcije u skladu sa zakonom, dok je trgovina HIT već počela jasno da označava prethodne cene.

S druge strane, Aldi i Lidl sve više se okreću strategiji trajnih sniženja te u katalozima kombinuju različite načine označavanja cena. Ipak, deo stručnjaka upozorava da nova pravila možda neće doneti očekivane koristi. Predstavnici trgovaca smatraju da bi zbog složenijih pravila moglo doći do ređeg oglašavanja popusta, što bi na kraju moglo ići na štetu potrošača.