Sveti Nikola je najčešća i najvoljenija slava u Srbiji koja tradicionalno okuplja najveći broj gostiju, a trpeza je uvek posna jer pada u vreme Božićnog posta. Međutim, iako su pripreme za 19. decembar uveliko počele, mnoge domaćice su već sada zabrinute zbog vrtoglavog rasta cena ključnih posnih namirnica, te će nažalost, neki morati da smanje broj gostiju za ovaj veliki praznik.

Riba je neizostavna namirnica, odnosno glavno jelo na trpezi, te i najveći izdatak, a na ukupan krajnji račun utiču i druge namirnice bez kojih ne može da propđe nijedna slavska trpeza.

Osim ribe, tu su i orašasti plodovi, čija je cena u poslednje vreme dostigla i do 2.000 dinara za kilogram! S obzirom na to da su orasi, bademi i lešnici neizostavni za pripremu slavskog žita i većine posnih kolača, sve je veći broj onih koji razmišljaju o jedinom načinu da izbegnu bankrot, a to je da smanje broj gostiju.

Cene osnovnih namirnica vrtoglavo skaču: Orasi i riba glavni sastojci posne trpeze

Sveti Nikola je posna slava, što isključuje meso i mlečne proizvode, ali ne znači da je i jeftina. Dva glavna finansijska "udara" na budžet svake godine su riba i orasi.

Riba je obavezno glavno jelo, a cene šarana i pastrmke kreću se oko 800 do 1.200 dinara za kilogram, dok su skuša i oslić nešto povoljniji. Ipak, skupe morske ribe (orada, brancin, losos) odavno su postale čist luksuz.

Orasi su neizostavni za koljivo i posne sitne kolače, čija cena je pred slavu najviša. Dok se kilogram oraha na pijacama kreće od 800 do 1.200 dinara, u marketima i bolje pakovanim rinfuzima cena lako prelazi i 1.500 dinara, dok očišćeni bademi i lešnici dostižu i preko 2.000 dinara po kilogramu.

Budući da se za posnu trpezu priprema i velika količina sitnih kolača, a neretko se služi i desetak različitih vrsta, orasi čine najveći deo ukupne cene poslastica.

Pored ribe, ali i oraha za sklatkiše, cena kvalitetnog pasulja posebno sorte tetovac je značajno porasla. Cena kilograma se često kreće od 350 do 600 dinara, zavisno od vrste i mesta kupovine da li je u pitanju pijaca ili prodavnica, a s obzirom na to da se za veću trpezu koristi i nekoliko kilograma pasulja, trošak nije zanemarljiv.

Domaćice na posnu trpezu iznesu i posnu rusku salatu ili neku drugu salatu, recimo, onu sa tunjevinom, a osnova tih salata je najčešće posni majonez koji je skuplji od mrsnih alternativa.

Suvo voće i orašasti plodovi

Osim oraha često se na trpezi ili u kolačima nađu i druge skupe namirnice kao što su bademi i lešnici čija cena ide i do 2000 dinara. Suvo grožđe i brusnica koji se često koriste se za kolače i sami po sebi su skupe poslastice.

Ako se domaćica odluči za modernije posne recepte, indijski orah je izuzetno skup. Često se i kvalitetne masline koriste za dekoraciju i predjela, a skuplje sorte masline su pravi luksuz.

Tunjevina i sardine koriste se za posna predjela i pite iako su sardine nešto jeftinije kvalitetnija tunjevina u komadima, ne u salamuri ide i do 1.000 dinara.

Glavni problem sa posnom slavom nije samo cena ribe, već velika količina sitnih i skupih dodataka kao što su orasi, kvalitetna konzervirana hranam, orašasti plodovi koji se koriste u svim jelima od predjela do deserta, zbog čega je ukupan trošak često veći od troška za mrsnu slavu.