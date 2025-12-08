Na Beogradskoj berzi danas je ostvaren ukupan promet od 17.176.363 dinara, a oba indeksa su završila trgovanje u zelenom, pokazuje berzanski izveštaj.
InfoBiz
Beogradska berza u plusu: Aerodrom „Nikola Tesla” predvodio dobitnike, promet 17 miliona dinara
Slušaj vest
Belex15 je porastao za 0,74 odsto, dok je Belexline zabeležio rast od 0,38 odsto.
Najveći dobitnik dana bio je Aerodrom "Nikola Tesla", čije su akcije ojačale za 3,61 odsto i na zatvaranju vredele 2.383 dinara. Na listi dobitnika našla se i Goša FOM iz Smederevske Palanke, sa blagim rastom od 0,06 odsto, pa su akcije završile dan na 1.800 dinara.
Gubitnika danas nije bilo. Najtrgovaniji papir bile su akcije kompanije Fintel energija a.d, sa ostvarenim prometom od 7.471.100 dinara.
Biznis Kurir
Reaguj
Komentariši