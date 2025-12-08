Slušaj vest

U Letoniji je, zbog hroničnog manjka muškaraca, aktuelan neobičan trend — žene sve češće angažuju tzv. "muža na sat" kako bi im obavili razne kućne poslove koji se tradicionalno smatraju "muškim".

Kako se navodi, zbog izražene demografske neravnoteže sve je teže pronaći partnera, ali i majstora za sitne popravke.

Nedavno istraživanje Eurostata pokazuje da u Letoniji ima čak 15,5 odsto više žena nego muškaraca — što je tri puta više od proseka Evropske unije. "World Atlas" dodatno naglašava razmere problema: u starosnoj grupi preko 65 godina broj žena je dvostruko veći od broja muškaraca.

Zbog toga u ovoj baltičkoj zemlji hronično nedostaje slobodnih muškaraca. Dania, koja radi na raznim festivalima, rekla je za "The Sun" da je na poslu gotovo okružena samo ženama.

- Nema u tome ništa loše… ali zbog ravnoteže volela biste da ima više muškaraca — barem za malo flerta ili razgovora - priznaje ona.

Njena prijateljica Zane dodaje: "Zato su sve moje drugarice otišle u inostranstvo i tamo našle momke."

Ilustracija Foto: Shutterstock

"Muž na sat" kao praktično rešenje

Da bi premostile ovaj neobičan manjak, Letonke su se okrenule kreativnim rešenjima. Usluge poput "muža na sat" postale su izuzetno popularne kada treba obaviti poslove za koje je teško pronaći dostupnog majstora.

Na platformama poput "Komande24" već za nekoliko evra može se angažovati "muškarac sa zlatnim rukama" koji nudi sve — od vodoinstalaterskih i stolarskih radova do popravki, montaže televizora i sličnih kućnih poslova. Bez neprijatnih upada, bez romantičnih očekivanja – samo profesionalna usluga.

Sličan servis, Remontdarbi.lv, omogućava da se majstor naruči online ili telefonom, a na vrata stiže u roku od sat vremena. Ovi unajmljeni "muževi" popravljaju sve — od zavesa i sitnih kvarova do farbanja zidova.

Zašto je u Letoniji tako malo muškaraca?

Stručnjaci objašnjavaju da ekstremna neravnoteža među polovima delimično proizilazi iz znatno kraćeg očekivanog životnog veka muškaraca, što je posledica lošijeg zdravstvenog ponašanja.

- Muškarci puše otprilike tri puta češće – 31 odsto njih u odnosu na samo 10 odsto žena - navodi "World Atlas".

- Takođe su nešto skloniji gojaznosti ili prekomernoj težini – 62 odsto muškaraca u odnosu na 57 odsto žena.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Trend prelazi granice Letonije

Fenomen iznajmljivanja "muževa" nije ograničen samo na Letoniju.

Još 2022. godine Britanka Laura Jang postala je internet senzacija kada je počela iznajmljivati svog supruga Džejmsa ženama kojima je potrebna pomoć oko kućnih radova.

Njihov posao, nazvan "Unajmi spretnog muža", pokazao se izuzetno profitabilnim.

Džejms obavlja sve – od opštih "uradi sam" poslova, farbanja i dekoracije, do postavljanja pločica i tepiha. Usluge naplaćuje 44 dolara po satu, odnosno oko 280 dolara za ceo dan.

Potražnja je toliko porasla da su morali odbijati nove klijentkinje.