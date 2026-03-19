U prostorijama JKP „Beogradski metro i voz“ danas je potpisan Aneks br. 4 Memoranduma o razumevanju između Grada Beograda, JKP „Beogradski metro i voz“ i francuske kompanije RATP DEV, čime je nastavljena saradnja na realizaciji projekta beogradskog metroa.

Aneks pruža okvir za nastavak partnerstva u budućem upravljanju metro sistemom, uključujući dalju razradu ključnih elemenata saradnje i pripremu operativne faze projekta.

Direktor JKP „Beogradski metro i voz“, Andreja Mladenović, izjavio je da potpisivanje aneksa predstavlja važan korak u daljem razvoju projekta i nastavak kontinuirane saradnje sa partnerima, ističući da omogućava dodatno unapređenje ključnih elemenata buduće saradnje i temeljniju pripremu operativne faze.

Foto: Beogradski metro i voz

„Imajući u vidu složenost projekta i uključenost velikog broja učesnika, važno je obezbediti dovoljno vremena za kvalitetno planiranje kako bi budući metro sistem bio efikasan, pouzdan i održiv. Poseban fokus biće na uvođenju najsavremenijih tehnoloških rešenja, uključujući automatizovane sisteme upravljanja vozovima, što će omogućiti viši nivo bezbednosti, veću preciznost u funkcionisanju i kvalitetniju uslugu za putnike. Naš cilj je da Beograd dobije jedan od najsavremenijih i najkvalitetnijih metro sistema u Evropi i svetu“, dodao je Mladenović.

Sekretar za javni prevoz, Slaven Andrić, ocenio je da potpisivanje aneksa predstavlja nastavak sistematskog rada na uspostavljanju funkcionalnog metro sistema, navodeći da će dodatno vreme omogućiti preciznije definisanje svih aspekata budućeg ugovora u cilju obezbeđivanja kvalitetne usluge za građane.

„Zadovoljstvo nam je što nastavljamo saradnju sa Gradom Beogradom i JKP „Beogradski metro i voz“, čime potvrđujemo našu zajedničku ambiciju u vezi sa budućim automatizovanim metro sistemom“, navodi Žan-Luk Šapton, direktor međunarodnog razvoja u kompaniji RATP DEV. „Ovaj unapređeni okvir saradnje omogućava nastavak konstruktivnog tehničkog dijaloga o automatizovanim metro sistemima velikog kapaciteta. Ponosni smo što stojimo uz naše partnere dok Beograd napreduje u realizaciji ovog značajnog infrastrukturnog projekta.“

U dosadašnjem toku saradnje realizovan je niz aktivnosti, uključujući ugovore o uslugama rane operatorske pomoći, kao i priprema budućeg ugovora o upravljanju i održavanju beogradskog metroa.

Krajnji cilj je uspostavljanje modernog i pouzdanog sistema javnog prevoza koji će doprineti unapređenju kvaliteta života građana i efikasnijem funkcionisanju saobraćaja u Beogradu.