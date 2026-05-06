U prva dva meseca ove godine IKT sektor u Srbiji ostvario je suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni već i od pola milijarde evra, pokazuju podaci Narodne banke Srbije, što govori da je ovaj deo privede i dalje ne samo uspešan već i da ubrzano raste i glavni je zamajac u izvozu usluga.

Izvoz IKT sektora je za ta dva meseca bio za četiri miliona evra vredniji nego u istom periodu prethodne godine i iznosi 713 miliona evra.

Činjenice Najveći rast zaposlenih, od 12,5 odsto, u 20205. zabeležen je u informacionim uslužnim delatnostima

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda imala je smanjenje zaposlenih od 1,2 odsto

Računarska delatnost je premašila platu od 310.000 dinara

2,7 puta veću platu u odnosu na prosek u državi imali su zaposleni u delatnosti računarskog programiranja, konsultantskih i s tim povezanih delatnosti.

296.000 neto bila je prosečna plata programera u prvih 10 meseci 2025. godine

Činjenica je da je ovaj sektor u poslednjih desetak godina rapidno rastao i bio jedan od glavnih motora rasta izvoza usluga. Ali ne mogu se na bazi samo dva meseca donositi zaključci o trendovima u kretanju nekih indikatora. Svakako da ima kompanija koje odlaze i otpuštaju radnike, ali to su pojedinačni slučajevi, pogotovo što, kada uzmemo agregatne podatke Republičkog zavoda za statistiku, IKT sektor i dalje beleži rast broja zaposlenih i zarada - tvrde u NBS-u.

Da IKT sektor znatno doprinosi ukupnom BDP-u, ističe i Bojan Stanić, pomoćnik direktora Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju Privredne komore Srbije (PKS).

Brojke 4,552 milijarde evra iznosio je izvoz IKT usluga u 2025. godini

10% je bio veći izvoz IKT usluga u 20025. u odnosu na 2024. godinu

138.769 ljudi zapošljavao je IKT sektor u Srbiji u 2025.

236.884 dinara je bila prosečna neto zarada u novembru 2025. u IKT sektoru

Učešće IT sektora u BDP-u je 9,5 odsto, što je više od učešća cele poljoprivrede s prehrambenom industrijom, kao i od udela građevinarstva. To je jedan od naših glavnih izvoznih sektora i umnogome doprinosi našem izvozu i platnom bilansu - objašnjava Stanić.

Prema njegovim rečima, IT sektor znatno doprinosi i rastu potrošnje u zemlji.

S druge strane, značajne su zarade u tom sektoru, koje su iznad proseka, i samim tim doprinosi rastu potrošnje u zemlji. Naravno, ta otpuštanja koja su se desila ne ugrožavaju stabilnost tog sektora i možda imaju više veze sa uvođenjem veštačke inteligencije nego s manjkom posla, jer taj sektor i dalje ubrzano raste - kaže Stanić.