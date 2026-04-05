Nakon dve godine rekordnih povećanja, rast plata u Hrvatskoj ulazi u mirniju fazu, ali to ne znači da su povišice završene. Zbog hroničnog manjka radnika, novih zakona i strateških ulaganja, odabrane grupe zaposlenih i u 2026. godini mogu očekivati značajno deblje novčanike.

Nakon perioda izuzetno snažnog rasta primanja, koji je 2024. i 2025. godine neretko prelazio deset procenata na godišnjem nivou, hrvatsko tržište rada u 2026. ulazi u fazu normalizacije. Ekonomski analitičari i Evropska komisija predviđaju usporavanje nominalnog rasta plata na održivih oko četiri do šest procenata. Glavni razlozi za to su smirivanje inflacije i postepeno hlađenje potražnje za radnom snagom, ali ključni pokretači rasta i dalje su prisutni. Rekordno niska nezaposlenost, koja bi trebalo da padne na oko 4,5 procenata, i dubok strukturni manjak radnika u gotovo svim sektorima osiguravaju da pritisak na poslodavce ne popušta. U takvim okolnostima, borba za svakog kvalitetnog radnika se nastavlja, a plata ostaje glavno oružje u toj borbi.

Ko se može nadati boljitku

Najveći i najdirektniji dobitnici novih kretanja su dve velike grupe zaposlenih. Prvu čine radnici sa minimalnom platom, kojih je u Hrvatskoj oko 130 hiljada. Vlada je potvrdila da od početka 2026. minimalna bruto plata raste za 80 evra i iznosi 1.050 evra. Ovim potezom minimalac se približio 53 odsto prosečne plate, što direktno poboljšava životni standard najugroženijih radnika u sektorima poput maloprodaje, uslužnih delatnosti i delova prerađivačke industrije. Drugu grupu čine zaposleni u državnom i javnom sektoru. Kroz dogovore sa sindikatima, oko 265 hiljada ljudi dobiće garantovana povećanja osnovice u tri navrata tokom godine, što će dodatno povećati jaz između primanja u javnom i privatnom sektoru i stvoriti pritisak na privatne poslodavce da prate taj trend kako bi ostali konkurentni.

IT stručnjaci i dalje na ceni

U privatnom sektoru situacija je nešto složenija jer je završena era automatskih povišica za sve. Poslodavci sada precizno usmeravaju novac prema onima koji su im najpotrebniji. Na vrhu liste želja i dalje su visoko specijalizovani tehnološki stručnjaci. Iako se opšti rast u IT sektoru usporio, potražnja za ekspertima u oblastima poput veštačke inteligencije, nauke o podacima i sajber bezbednosti nikada nije bila veća. Podaci pokazuju da su plate za uloge poput naučnika za podatke u prethodnom periodu rasle i do 36 procenata, daleko iznad nacionalnog proseka. Digitalna transformacija tradicionalnih industrija, poput zdravstva i proizvodnje, stvara potpuno nove, visoko plaćene pozicije za stručnjake koji znaju da povežu tehnologiju sa industrijskim procesima.

Manjak zanatlija diže plate