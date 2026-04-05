Koji zaposleni će najviše profitirati u Hrvatskoj u 2027: Reč je o dve velike grupe, a evo čemu se mogu nadati
Nakon dve godine rekordnih povećanja, rast plata u Hrvatskoj ulazi u mirniju fazu, ali to ne znači da su povišice završene. Zbog hroničnog manjka radnika, novih zakona i strateških ulaganja, odabrane grupe zaposlenih i u 2026. godini mogu očekivati značajno deblje novčanike.
Nakon perioda izuzetno snažnog rasta primanja, koji je 2024. i 2025. godine neretko prelazio deset procenata na godišnjem nivou, hrvatsko tržište rada u 2026. ulazi u fazu normalizacije. Ekonomski analitičari i Evropska komisija predviđaju usporavanje nominalnog rasta plata na održivih oko četiri do šest procenata. Glavni razlozi za to su smirivanje inflacije i postepeno hlađenje potražnje za radnom snagom, ali ključni pokretači rasta i dalje su prisutni. Rekordno niska nezaposlenost, koja bi trebalo da padne na oko 4,5 procenata, i dubok strukturni manjak radnika u gotovo svim sektorima osiguravaju da pritisak na poslodavce ne popušta. U takvim okolnostima, borba za svakog kvalitetnog radnika se nastavlja, a plata ostaje glavno oružje u toj borbi.
Ko se može nadati boljitku
Najveći i najdirektniji dobitnici novih kretanja su dve velike grupe zaposlenih. Prvu čine radnici sa minimalnom platom, kojih je u Hrvatskoj oko 130 hiljada. Vlada je potvrdila da od početka 2026. minimalna bruto plata raste za 80 evra i iznosi 1.050 evra. Ovim potezom minimalac se približio 53 odsto prosečne plate, što direktno poboljšava životni standard najugroženijih radnika u sektorima poput maloprodaje, uslužnih delatnosti i delova prerađivačke industrije. Drugu grupu čine zaposleni u državnom i javnom sektoru. Kroz dogovore sa sindikatima, oko 265 hiljada ljudi dobiće garantovana povećanja osnovice u tri navrata tokom godine, što će dodatno povećati jaz između primanja u javnom i privatnom sektoru i stvoriti pritisak na privatne poslodavce da prate taj trend kako bi ostali konkurentni.
IT stručnjaci i dalje na ceni
U privatnom sektoru situacija je nešto složenija jer je završena era automatskih povišica za sve. Poslodavci sada precizno usmeravaju novac prema onima koji su im najpotrebniji. Na vrhu liste želja i dalje su visoko specijalizovani tehnološki stručnjaci. Iako se opšti rast u IT sektoru usporio, potražnja za ekspertima u oblastima poput veštačke inteligencije, nauke o podacima i sajber bezbednosti nikada nije bila veća. Podaci pokazuju da su plate za uloge poput naučnika za podatke u prethodnom periodu rasle i do 36 procenata, daleko iznad nacionalnog proseka. Digitalna transformacija tradicionalnih industrija, poput zdravstva i proizvodnje, stvara potpuno nove, visoko plaćene pozicije za stručnjake koji znaju da povežu tehnologiju sa industrijskim procesima.
Manjak zanatlija diže plate
Istovremeno, hronični nedostatak radne snage najviše se oseća u deficitarim zanatskim i uslužnim zanimanjima, gde plate rastu iz čiste nužde. Poslodavci u građevinskom sektoru prisiljeni su da nude sve veća primanja kako bi zadržali zidare, fasadere i montere. Slična situacija je sa vodoinstalaterima, električarima i automehatroničarima, čije su veštine postale zlata vredne. U turizmu i ugostiteljstvu, uprkos uvozu strane radne snage, kvalitetni domaći kuvari i konobari i dalje mogu diktirati uslove, naročito u turističkim centrima gde potražnja tokom sezone drastično nadmašuje ponudu. Za ove radnike plata više nije samo naknada za rad, već ključni faktor u odluci da li će ostati u Hrvatskoj ili potražiti priliku u inostranstvu.
