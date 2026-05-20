Crnogorska opština Ulcinj usvojila je novu uredbu kojom se ograničava kretanje u odeći za plažu van obalskih područja.

Prema odluci koju je usvojila Skupština opštine Ulcinj, građanima i turistima neće biti dozvoljeno kretanje u bikinijima ili delimično goli na ulicama, trgovima, parkovima, šetalištima i drugim javnim prostorima grada.

Uredba se ne odnosi na plaže i područja u blizini obale namenjena turistima, prenosi TRT Balkan. Oni koji prekrše ovu uredbu podležu značajnim novčanim kaznama, koje se, prema saopštenju lokalne vlasti, kreću od 350 do 500 evra za pojedince.

Ovu odluku je na svom zvaničnom Instagram profilu potvrdila i predsednica Skupštine opštine Ulcinj Ivana Popović, koja je istakla da je cilj mere „održavanje reda, etike i imidža turističkog grada tokom letnje sezone“.

Kurir Biznis/Kamatica

