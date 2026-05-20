Radne ploče od recikliranog aluminijuma sve su popularnije zbog modernog izgleda, održivosti i niže cene u odnosu na granit i kvarc. Evo koje su njihove prednosti i mane.

Kada se renoviraju kuhinja, većina ljudi prvo pomisli na granit ili kvarc kao izbor za radne ploče. Ipak, oba materijala imaju i mane, a jedna od najvećih svakako je cena.

Zbog toga poslednjih godina sve veću popularnost dobija reciklirani aluminijum - moderan, održiv i znatno povoljniji materijal koji mnogi već nazivaju budućnošću enterijera.

Osim što izgleda elegantno i savremeno, ovaj materijal je i ekološki prihvatljiv, pa predstavlja zanimljivu alternativu za sve koji žele praktično i dugotrajno rešenje.

Šta je zapravo radna ploča od recikliranog aluminijuma?

Za razliku od klasičnih metalnih površina, radna ploča od recikliranog aluminijuma ne izgleda kao običan lim ili industrijska površina.

Ona se pravi od sitnih komadića aluminijuma koji se povezuju akrilnom smolom, pa konačan izgled često podseća na kvarc.

Veličina aluminijumskih čestica može da varira, kao i boje i završna obrada, zbog čega se lako uklapa u različite stilove enterijera - od modernih i minimalističkih kuhinja do elegantnih kupatila.

Koliko košta u Srbiji?

Cene radnih ploča od recikliranog aluminijuma u Srbiji razlikuju se u zavisnosti od proizvođača, debljine i završne obrade.

Prema prosečnim cenama na domaćem tržištu, ovakve ploče mogu da koštaju od oko 8.000 do 18.000 dinara po kvadratnom metru, dok luksuznije varijante mogu biti i skuplje.

Za poređenje, kvarcne radne ploče u Srbiji često prelaze 20.000 dinara po kvadratu, dok kvalitetan granit može biti još skuplji.

Treba imati u vidu i da je za ugradnju ovakvih površina gotovo uvek potrebna stručna montaža.

Prednosti recikliranog aluminijuma

Jedna od najvećih prednosti ovog materijala jeste održivost.

Aluminijumske čestice koje se koriste u proizvodnji često potiču od recikliranog otpada, pa se na taj način smanjuje količina industrijskog otpada i čuva životna sredina.

Pored toga, radne ploče od recikliranog aluminijuma:

otporne su na fleke

veoma su dugotrajne

lako se uklapaju u različite stilove

imaju moderan izgled

jednostavne su za svakodnevno održavanje

Mnogi ih na prvi pogled čak pomešaju sa kvarcom.

Postoje i mane

Ipak, kao i svaki materijal, i reciklirani aluminijum ima određene nedostatke.

Pošto se aluminijumske čestice povezuju akrilnom smolom, otpornost na veoma visoke temperature nije savršena. Zbog toga se savetuje korišćenje podmetača za vrele šerpe i tiganje.

Takođe, površina može da se izgrebe ili udubi ukoliko se ne koristi pažljivo, a ozbiljnija oštećenja uglavnom zahtevaju profesionalnu popravku. Za čišćenje se preporučuju blaga sredstva bez abraziva, dok jaka hemija treba da se izbegava.

Da li je bolji izbor od granita i kvarca?

Svaki materijal ima svoje prednosti i mane.

Granit zahteva redovno održavanje i zaštitu kako ne bi upijao fleke, dok kvarc može da pukne usled direktnog kontakta sa veoma vrelim posuđem. Sa druge strane, reciklirani aluminijum često je povoljniji, veoma moderan i jedan od najekološkijih izbora za uređenje doma.