Slušaj vest

Da je čitava Srbija jedno veliko gradilište i država u kojoj se realizuju važne investicije od severa do juga, najbolje pokazuje primer koji nam stiže iz Subotice. Nakon dugo čekanja, sve škole u ovom gradu imaće funkcionalnu fiskulturnu salu koja će mnogo značiti pre svega đacima koji će imati mnogo bolje uslove za bavljenje sportom. Na terenu je danas bio i ministar za javna ulaganja Darko Glišić, koji je otkrio detalje ove kapitalne investicije.

00:47 Subotica Osnovna škola „Đuro Salaj” Izvor: RINA

- Osnovna škola "Đuro Salaj" bila je jedina škola na teritoriji grada Subotice koja nije imala fiskulturnu salu. Ovim projektom, osim rekonstrukcije i obnove postojećeg objekta koji se prostirao na 1.300 kvadrata i koji je poprilično dotrajao, jer je star već 65 godina, mi ćemo dograditi i sportsku salu od nešto više od 2.300 kvadratnih metara. Ukupna površina objekta koji gradimo i rekonstruišemo biće 2.670 kvadratnih metara. Za to ulažemo 300 miliona dinara kako bismo omogućili da i ovi mališani koji ovde pohađaju nastavu, uključujući i dvojezičnu nastavu za decu sa mađarskog govornog područja, imaju iste uslove kao i sva ostala deca na teritoriji grada Subotice. To znači da mogu da imaju normalno fizičko vaspitanje, kabinete, učionice i sve uslove koje deca danas treba da imaju - rekao je Glišić.

Foto: RINA

Dodaje da će objekat biti najmodernije opremljen, tako da zadovoljava sve standarde i pruža pun kvalitet nastave. Još jednom je istakao da je ovo veoma važan projekat koji realizuje Ministarstvo za javna ulaganja.

- Naravno, kao i na svakom projektu, pojavljuju se određeni problemi. Tokom iskopa i radova na temeljima pojavile su se neke nepredviđene okolnosti koje su dodatno usporile radove. Ipak, nadam se da ćemo do zimskog raspusta školske 2026/2027. godine useliti đake u školu. Mislim da bi lep termin bio 27. januar, školska slava Sveti Sava, kada bismo mogli da napravimo primopredaju i da se deca i nastavnici vrate u svoju matičnu školu, u uslovima koji će slobodno mogu da kažem biti među najboljima u Subotici, ali i među najboljima u Srbiji. Vodićemo računa o svakom detalju i svi standardi će biti ispunjeni. Drago mi je što ovu školu trenutno pohađa 260 mališana. Naša iskustva pokazuju da kada se ulaže u infrastrukturu, kada se školama pruže svi potrebni sadržaji, narednih godina raste i broj upisane dece - ističe Glišič.

01:10 Darko Glišić Izvor: RINA

Podseća da je to svuda bio slučaj - gde god smo gradili ili rekonstruisali škole, bilo u selu ili gradu, već naredne godine beležio se rast broja učenika, a nakon dve, tri ili četiri godine broj dece bio je veći i za 20 do 30 odsto. Roditelji žele da upisuju decu u nove, sigurne i bezbedne objekte i to je potpuno logično - kaže Glišić.

02:16 Darko Glišić Izvor: RINA

Što se tiče školskih objekata na nivou cele Srbije, trenutno je 28 objekata u rekonstrukciji i izgradnji.

- Očekujemo da gotovo polovinu završimo tokom leta, dok pripremamo nove projekte koje ćemo započeti krajem ove i početkom naredne godine. Broj projekata će stalno varirati oko 30, jer se neki završavaju i predaju školama, dok se paralelno otvaraju novi radovi. Ulaganje u obrazovanje i decu je ulaganje koje se uvek isplati i koje daje najbolje rezultate. Danas su škole u Srbiji lepše, bezbednije i funkcionalnije nego pre deset ili petnaest godina. Ova škola, kada je napravljena, nije imala salu više od šest i po decenija. Sama matična zgrada bila je u veoma lošem stanju, u šta sam se i lično uverio prošle godine. Činjenica da deca nisu imala ni osnovne uslove za fizičko vaspitanje dovoljno govori koliko je ovo ulaganje opravdano. Verujem da će se u godinama koje dolaze pokazati kao prava odluka, jer su mnogi šampioni i dobri sportisti potekli iz subotičkih škola. Nadam se da će i iz ove škole izaći neki veliki šampion, košarkaš, odbojkaš, rukometaš ili stonoteniser - poručio je Glišić.

1/13 Vidi galeriju Osnovna škola u Subotici dobija sportsku salu Foto: RINA

Da je ova investicija od ključnog značaja pre svega za učenike, potvrđuje i gradonačelnik Subotice, Stevan Bakić.

- Kao što je i sam ministar rekao, ovo je bio višedecenijski problem koji smo konačno uspeli da rešimo zahvaljujući Vladi Republike Srbije, posebno Ministarstvu za javna ulaganja, a naročito ministru Darku Glišiću. Vrednost ovog projekta je nepunih 295 miliona dinara bez PDV-a. Ova investicija sastoji se iz dve funkcionalne celine – fiskulturne sale i objekta za sprovođenje nastave. Postojeći objekat imao je 1.300 kvadratnih metara, a biće proširen za još 2.370 kvadrata. Ovo je škola koja je i do sada postizala odlične rezultate, a nakon završetka projekta očekujem još bolje uspehe - rekao je Bakić.