Nekadašnji Beogradski vunarski kombinat predstavljao je jedan od važnijih industrijskih pogona u Beogradu, sa tradicijom koja seže još od kraja 19. veka.

Tokom decenija rada bio je značajan deo tekstilne industrije i privrednog razvoja grada, zapošljavajući veliki broj radnika i oblikujući identitet ovog dela Palilule. Nakon gašenja proizvodnje početkom 2000-ih, prostor kombinata ostao je neiskorišćen, ali danas ulazi u novu fazu razvoja, kroz planiranu transformaciju u savremeni stambeno-poslovni kompleks.

Umesto pogona stanovi

Na prostoru nekadašnjeg Beogradskog vunarskog kombinata na Paliluli planirana je izgradnja velikog stambeno-poslovnog kompleksa, sa objektima visine do 44 metra i ukupnom bruto površinom od oko 250.000 kvadrata.

Ovaj projekat predviđen je nacrtom Plana detaljne regulacije, a lokacija obuhvata prostor između Višnjičke ulice, Ulice Vuka Vrčevića i Železničke 1, na površini od gotovo šest hektara. Prema planu, na tom prostoru biće izgrađeno oko 2.500 stanova, kao i približno 50.000 kvadrata namenjenih komercijalnim sadržajima. Investitor projekta je Beogradski vunarski kombinat, dok je za izradu planske dokumentacije zadužena kompanija PC ART.

Mešoviti sadržaji

Kako se navodi u dokumentaciji, na mestu nekadašnjeg industrijskog kompleksa iz 1899. godine, koji je prestao sa radom 2003. godine, planirana je izgradnja savremenog kompleksa mešovite namene, sa stambenim i poslovnim sadržajima.

Predviđena je gradnja objekata spratnosti Po+12+Ps, sa maksimalnom visinom do 44 metra. Od ukupno planiranih 250.000 kvadrata, oko 200.000 kvadrata biće namenjeno stanovanju, dok će preostalih 50.000 kvadrata biti opredeljeno za komercijalne sadržaje.

Procene pokazuju da bi u novom kompleksu moglo da živi oko 7.250 stanovnika. Cilj plana je transformacija nekadašnjeg industrijskog područja uz Dunav u moderan gradski kompleks, uz pažljivo oblikovanje prostora i analizu odnosa sa postojećim objektima nekadašnjeg kombinata. Takođe se naglašava da će mogućnost izgradnje viših objekata biti dodatno razmatrana kroz posebne analize ispunjenosti kriterijuma, u skladu sa Planom generalne regulacije Beograda.