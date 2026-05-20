Slušaj vest

Stanovi bez naslednika, nesprovedene ostavine i neažurne evidencije godinama predstavljaju ozbiljan problem u Srbiji, a prema tvrdnjama advokata Nebojše Perovića, upravo takve situacije postaju pogodno tle za različite zloupotrebe.

Kako nerešene ostavine i stanovi bez naslednika postaju meta prevara, ko pokušava da preuzme takve nekretnine i na koji način se navodno falsifikovanom dokumentacijom dolazi do tuđe imovine, za emisiju "Redakcija", otkrio je Nebojša Perović, advokat.

- Broj tih nekretnina, koji se procenjuje na oko 100.000 objekata bez vlasnika, upravo ukazuje na to da ostavinski postupci nisu sprovedeni. Razlog za to je što je tek pre nekoliko godina, sa uvođenjem javnih beležnika, počeo da funkcioniše određeni automatizam u pokretanju ostavinskih postupaka. Međutim, ni danas to nije zaživelo u meri u kojoj bi trebalo - počeo je Perović.

Nebojša Perović - advokat Foto: Kurir Televizija

"Organizovane grupe koriste pravne praznine i nesređene ostavinske postupke"

Ranije je, kako kaže, matični ured umrlih obaveštavao sud, pa bi se postupak automatski pokretao i dostavljali bi se podaci o naslednicima. Međutim, još od devedesetih godina, pa preko dvehiljaditih do danas, taj sistem nije bio dovoljno ažuran.

- Kada nema naslednika, prema Zakonu o nasleđivanju, naslednik postaje Republika Srbija. A kada kažemo republika, zapravo govorimo o državi, odnosno narodu, koji dalje raspolaže tom imovinom. Međutim, želeo bih da ukažem na jednu veoma ozbiljnu stvar. Trenutno u Srbiji postoji nekoliko organizovanih kriminalnih grupa koje se bave upravo takvim slučajevima. Lično sam imao više takvih predmeta. Kada uoče da nema naslednika, u taj posao budu umreženi ljudi iz različitih institucija - od matičnih ureda do pojedinaca u sudovima i drugim ustanovama. Tada se prave fiktivni i lažni ugovori o kupoprodaji, nakon čega se ti ljudi predstavljaju kao vlasnici i praktično otimaju tuđu imovinu.

Perović je, za Kurir televiziju, opisao slučaj porodice koja je, zbog nesprovedene ostavine, navodno postala meta ljudi koji su pokušali da preuzmu stan koristeći spornu dokumentaciju.

- Imao sam više takvih slučajeva, a navešću jedan posebno zanimljiv primer. Preminula je jedna žena, baka ili majka, i godinama nakon njene smrti nije sprovedena ostavina. Te organizovane grupe su, prateći evidencije po sudovima i matičnim uredima, uočile da postupak nije pokrenut i pretpostavile da nema naslednika. Jednog dana unuk dolazi do stana u popodnevnim časovima i zatiče ljude kako menjaju bravu.

Foto: Filip Plavčić

- Pita ih: "Šta radite?" Oni mu odgovaraju: "Ovo je sada naša imovina." On kaže: "Ne, ovo je stan moje porodice." Međutim, oni su već imali navodni ugovor o kupoprodaji. Unuk poziva oca, otac dolazi, zovu policiju, ali policija odgovara da se u to ne može mešati jer druga strana poseduje ugovor i da će sve morati da se rešava na sudu. Sudski postupak je trajao dok nije utvrđeno da je ugovor falsifikovan. Naknadnom proverom ustanovljeno je da je broj overe sa tog ugovora zapravo pripadao potpuno drugom dokumentu - punomoćju za upravljanje vozilom.

00:51 Advokat Perović o kriminalnim grupama koje prave fiktivne i lažne ugovore o kupoprodaji za Kurir: "Unuk zatekao nepoznate ljude kako menjaju bravu" Izvor: kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs