Ministarka je istakla da su ovi projekti izuzetno važni ne samo za Valjevo, nego i ceo Kolubarski okrug, jer će se na ovaj način rešiti veliki ekološki problem koji je mučio građane više od 35 godina.

„Danas smo započeli radove na sanaciji i rekultivaciji nesanitarne deponije, koja je zatvorena po svim pravilima i neće biti nikakvog oticanja zagađujućih materija u reku Kolubaru. Ovaj grad biće prvi, među 15 lokalnih samouprava koje će gravitirati ka nedavno završenom Regionalnom centru u Kaleniću, a koji ispunjava najviše evropske standarde u oblasti upravljanja otpadom. Paralelno gradimo i transfer stanicu sa reciklažnim dvorištem koje će, osim Valjeva, koristiti još i opštine Mionica i Osečina, a iz iste kreditne linije, uz podršku naših evropskih partnera AFD i EBRD, gradimo i transfer stanice sa reciklažnim dvorištem u Loznici i Obrenovcu.“, rekla je Pavkov.

Ministarka se zahvalila gradonačelniku Valjeva Lazaru Gojkoviću i direktoru JKP „Vidrak“ Dragutinu Kuzmanoviću, jer su prepoznali značaj ovih projekata i razumeli da je zaštita životne sredine jedan od prioriteta u daljem razvoju grada.