Najnovije poslovno istraživanje među nemačkim kompanijama u Srbiji pokazuje da je poslovna klima postala zahtevnija, dok je dugoročno poverenje u Srbiju kao investicionu destinaciju i dalje uglavnom očuvano.

Prema istraživanju za 2026. godinu, 77% anketiranih kompanija navodi da bi ponovo izabralo Srbiju kao investicionu lokaciju, u poređenju sa 88% prethodne godine. Iako ovaj pad ukazuje na oprezniji investicioni pristup, on istovremeno potvrđuje da više od tri četvrtine ispitanih kompanija i dalje vidi Srbiju kao relevantnu i atraktivnu poslovnu destinaciju. Rezultati istraživanja ukazuju na rastuću neizvesnost kako u međunarodnom, tako i u domaćem ekonomskom okruženju. Kompanije ocenjuju trenutnu ekonomsku situaciju kritičnije nego ranijih godina, a očekivanja za naredni period postaju znatno umerenija. Istovremeno, rezultati ne ukazuju na povlačenje nemačkih kompanija sa srpskog tržišta, već na oprezniji pristup planiranju investicija, širenju poslovanja i zapošljavanju u periodu obeleženom širim geopolitičkim i ekonomskim pritiscima.

„Nemačke kompanije u Srbiji sve više posluju u kompleksnijem međunarodnom okruženju, oblikovanom sporijim evropskim rastom, geopolitičkom neizvesnošću, rastućim troškovima i poremećajima u globalnoj trgovini. Istraživanje odražava oprez i realnost, ali ne i gubitak poverenja u Srbiju kao poslovnu lokaciju“, izjavio je Filip Simović. I pored opreznijih očekivanja, istraživanje potvrđuje i nekoliko važnih snaga investicionog okruženja Srbije. Nemačke kompanije i dalje ističu geografsku poziciju Srbije, dostupnost i kvalitet radne snage, kao i konkurentne operativne troškove kao ključne prednosti zemlje. Više od 900 kompanija sa nemačkim kapitalom trenutno posluje u Srbiji i zapošljava oko 80.000 ljudi, dok je bilateralna trgovina robom u 2025. godini premašila 10 milijardi evra. Uz rast od 7,4% u 2025. godini, trgovinska razmena između Srbije i Nemačke rasla je tri puta brže od ukupne nemačke spoljne trgovine sa svetom (2,5%). Na nivou kompanija, rezultati su stabilniji nego što to ukupna ekonomska klima sugeriše. Većina firmi očekuje stabilne poslovne rezultate, nivo zaposlenosti i investicionu aktivnost, dok značajan deo i dalje planira dalji rast i širenje. Istraživanje takođe jasno identifikuje oblasti u kojima kompanije očekuju dodatni napredak. Pravni okvir i pravna sigurnost, predvidljivost ekonomske politike, efikasnost javne uprave, transparentnost u javnim nabavkama, kao i politička i društvena stabilnost ostaju među najvažnijim pitanjima za investitore. Kompanije dodatno naglašavaju značaj nastavka procesa približavanja Srbije Evropskoj uniji za dugoročnu poslovnu sigurnost i konkurentnost.