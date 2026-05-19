U gradu u kojem se građani već godinama suočavaju sa infrastrukturnim problemima, raskopanim ulicama i žalbama na kvalitet vode, mnogi se pitaju gde je granica novih troškova i kako će ih građani izdržati.

Cena odvoza otpada skače sa devet na 16 evra

Od 1. avgusta cena odvoza otpada u Karlovcu mogla bi da poraste sa devet na 16 evra po odvozu, što je gotovo duplo više nego do sada. Prosečna porodica, kako se navodi, plaća jedan do dva odvoza mesečno, pa bi novi računi dodatno opteretili kućne budžete koji su već pod pritiskom ranijih poskupljenja.

Građani su opravdano ogorčeni.

"Ne može to biti opravdano. Grad je raskopan, voda još nije za piće svima, ljudi moraju da kupuju vodu, penzije su male“, rekla je jedna stanovnica Karlovca, dok druga upozorava da su "režije prešle sve granice razuma“.

Građani: Moraćemo da se odričemo osnovnih stvari

Jedna Karlovčanka poručila je da će troškove nekako morati da podnese, ali uz velika odricanja:

"Moraću da izdržim, ali ne moram da pušim, ne moram da pijem, jedino doktora moram da platim“, rekla je za Dnevnik Nove TV.

Čistoća povećanje pravda novim troškovima

U karlovačkom komunalnom preduzeću Čistoća povećanje cena opravdavaju novim troškovima koji ih očekuju već od septembra, kada bi otpad trebalo da se odvozi u novi centar za upravljanje otpadom na Babinoj Gori. Reč je o projektu protiv kojeg su meštani godinama protestovali.

Direktor Čistoće Karlovac, Vlatko Ivka, ističe da povećanje na prvi pogled deluje veliko, ali smatra da je stvarni finansijski efekat ipak manji.

"Veliki je procenat kada se kaže 77 odsto, ali kada pogledate novčanu vrednost, to je šest do sedam evra“, rekao je Ivka i dodao da građani deo troškova mogu da smanje odvajanjem otpada.

Troškovi života "eksplodirali“

Poskupljenje odvoza otpada samo je nastavak talasa rasta cena u Karlovcu. Voda je ove godine već poskupela za trećinu, komunalna naknada za 20 odsto, a parking za 40 odsto.

Opozicija procenjuje da su ukupni mesečni troškovi građanima porasli između 20 i 40 evra, u zavisnosti od veličine domaćinstva i gradske zone.

Saborska zastupnica i bivša kandidatkinja stranke Možemo! za gradonačelnicu, Draženka Polović, tvrdi da su režijski troškovi doslovno "eksplodirali“.

"Prema našim izračunima, prosečno povećanje iznosi oko 42 evra, zavisno od zone u kojoj živite i broja članova porodice“, rekla je Polović.

Posebno pogođeni penzioneri i socijalno ugroženi

Na težak položaj dela građana upozorava i bivši direktor Čistoće, Damir Jakšić iz Hrvatska seljačka stranka.

"Za deo građana ovo neće biti veliki udar, ali za penzionere i socijalno ugrožene grupe jeste veoma teško“, rekao je Jakšić.

Grad tvrdi da poskupljenja nije moguće izbeći.

Gradonačelnik Karlovca, Damir Mandić iz Hrvatska demokratska zajednica, poručuje da Grad već pomaže socijalno ugroženim građanima, ali tvrdi da prostora za izbegavanje novih poskupljenja gotovo nema.

„Od 1. septembra moraćemo da plaćamo 150 evra po toni za centar za upravljanje otpadom. Što se tiče cene vode, ona je rasla zbog naknade za razvoj“, rekao je Mandić.