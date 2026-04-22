Slušaj vest

Najveći svetski proizvođač kondoma, malezijska kompanija "Kareks Bhd", planira da poveća cene za 20 do 30 odsto, a moguće i više ukoliko se poremećaji u lancima snabdevanja nastave zbog rata u Iranu.

"Kareks" takođe beleži nagli rast potražnje za kondomima, jer su povećani troškovi transporta i kašnjenja u isporukama doveli do toga da mnogi njihovi kupci imaju manje zalihe nego obično, rekao je izvršni direktor Goh Miah Kiat u intervjuu za Rojters.

- Situacija je definitivno veoma krhka, cene su visoke… Nemamo izbora osim da trenutno troškove prenesemo na kupce - rekao je Goh.

"Kareks" godišnje proizvede više od pet milijardi kondoma i snabdeva vodeće brendove poput "Dureksa" i "Trojana", kao i nacionalne zdravstvene sisteme poput britanskog i globalne programe pomoći koje vode Ujedinjene nacije.

Proizvođač kondoma pridružuje se sve većem broju kompanija, uključujući proizvođače medicinskih rukavica, koje se pripremaju za zastoje u lancima snabdevanja, jer rat u Iranu opterećuje tokove energije i petrohemijskih proizvoda sa Bliskog istoka, remeteći nabavku sirovina.

Foto: EPA/ AZHAR RAHIM

Od početka sukoba krajem februara, "Kareks" beleži rast troškova svega, od sintetičke gume i nitrila koji se koriste u proizvodnji kondoma, do materijala za pakovanje i lubrikanata poput aluminijumske folije i silikonskog ulja, rekao je Goh.

Goh je naveo da "Kareks" ima dovoljno zaliha za narednih nekoliko meseci i da planira da poveća proizvodnju kako bi zadovoljio rastuću potražnju, dok su globalne zalihe kondoma značajno opale nakon velikih rezova u finansiranju međunarodne pomoći, posebno od strane Američke agencije za međunarodni razvoj prošle godine.

Potražnja za kondomima porasla je za oko 30 odsto ove godine, dok su poremećaji u transportu dodatno pogoršali nestašice.

Osim toga, isporuke "Kareksa" ka destinacijama poput Evrope i Sjedinjenih Američkih Država sada traju gotovo dva meseca, u poređenju sa jednim mesecom ranije.

Kurir.rs/ RTS/ Reuters