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Savezni savet (Bundesrat) dao je zvanično odobrenje - zakonske penzije u Nemačkoj će se osetno povećati od jula. Porodice i osobe sa smanjenom sposobnošću privređivanja takođe će imati koristi od ovog talasa poskupljenja.

Ovo se odnosi i na sve naše građane koji su radili u Nemačkoj i tako ostvarili pravo na penziju koju isplaćuje ova država.

Počevši od sledećeg meseca, isplate koje prima otprilike 21 milion nemačkih penzionera povećaće se u skladu sa planom. Bundesrat je dao konačno odobrenje uredbi Ministarstva rada i socijalnih poslova o godišnjem usklađivanju penzija koje se, kao i uvek, u velikoj meri zasniva na kretanju plata u zemlji.

Evo koliko će penzije tačno rasti

Usklađivanje donosi opipljive promene na računima penzionera:

Mesečna penzija od 1.000 evra porašće za nešto više od 42 evra.

Za standardnu penziju (koja se računa na bazi prosečne zarade i 45 godina uplaćivanja doprinosa), usklađivanje donosi mesečno povećanje od 77,85 evra.

Shodno tome, od 1. jula 2026. godine standardna penzija iznosiće 1.913,40 evra bruto. Važno je napomenuti da se od ovog iznosa odbijaju doprinosi za zdravstveno osiguranje i osiguranje za dugotrajnu negu, kao i porezi, tamo gde je primenjivo.

Ne rastu samo starosne penzije

Godišnje usklađivanje primenjuje se na sve penzije unutar zakonskog sistema osiguranja. Pored starosnih, biće uvećane:

Penzije za smanjenu radnu sposobnost,

Porodične penzije (poput udovičkih penzija).

Isto važi i za neoporezivi cenzus koji se koristi pri obračunu sopstvenih prihoda u odnosu na udovičku penziju. Ovo omogućava primaocima da iz godine u godinu zarade nešto više ličnog dohotka, a da im se zbog toga ne smanji udovička penzija.

Kako se računa povišica?

Tačan nivo usklađivanja prvenstveno zavisi od trendova bruto plata. Međutim, formula uključuje i takozvani "faktor održivosti" koji meri odnos broja osiguranika (radnika) i penzionera.

Foto: Mondo/Uroš Arsić

Ako broj radnika pada, a broj penzionera raste – što je prirodna posledica starenja društva – taj faktor automatski smanjuje procenat povišice. Ipak, faktor održivosti je trenutno suspendovan jer je savezna vlada fiksirala nivo penzija na 48 odsto od prosečne plate, pa su zbog toga trenutna povećanja veća nego što bi inače bila.

Rekordan broj penzionera

Nemačko stanovništvo ubrzano stari, što se direktno odražava na statistiku. Prema izveštaju Nemačkog penzijskog osiguranja (DRV), zemlja je zabeležila novi rekord: krajem 2025. godine isplaćivano je oko 19,1 milion starosnih penzija.

„Za veliki deo domaćinstava u Nemačkoj penzija je najvažniji izvor prihoda u starosti”, naglasio je predsednik skupštine predstavnika DRV-a, ukazujući da donosioci odluka moraju ovo imati na umu tokom predstojećih reformi.

Podaci takođe otkrivaju da mnogi radnici uopšte ne dočekaju standardnu starosnu granicu za penziju:

Gotovo svaka treća osoba (oko 30 odsto) otišla je u prevremenu penziju tokom 2025. godine, svesno prihvatajući trajna umanjenja čekova.

Ovi korisnici su u proseku podneli zahtev za penziju 33 meseca pre nego što su ispunili redovan starosni uslov.

Zbog očiglednih demografskih pritisaka, u kabinetu nemačkog kancelara za večeras je zakazan sastanak na visokom nivou. U fokusu novog paketa reformi biće potencijalno povećanje starosne granice za odlazak u penziju, kao i uvođenje državnih službenika (koji su do sada imali poseban sistem) u opšti zakonski sistem penzijskog osiguranja.