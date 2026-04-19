Jedan njemački penzioner (77) našao se u ozbiljnom finansijskom problemu nakon što je godinama primao više novca nego što mu je pripadalo, jer nije prijavio sva primanja koja ima. Na kraju ga je ova greška i pokušaj varanja sistema skupo koštalo - sad mora da vrati državi 84.000 evra.

Reč je o muškarcu rođenom 1949. godine koji je nakon povrede na radu 1967. godine otišao u invalidsku penziju koju je primao decenijama. Kada je 2009. godine stekao pravo i na starosnu penziju počeo je da dobija novac, a da nije prijavio da već ima invalidsku penziju.

Prilikom podnošenja zahteva za starosnu penziju on nije naveo da već prima drugu naknadu. Iako je u obrascu bio jasno upozoren i direktno pitan o tome, tu informaciju je jedostavno izostavio.

Prema nemačkim propisima, kombinovanje ovih primanja nije dozvoljeno posebno ne u punom iznosu. U slučaju da ukupna suma prelazi određeni limit, starosna penzija mora da se umanji. Međutim, on se pravio blesav i punih 17 godina je praktično dobijao pune dve penzije i veći iznos nego što mu po zakonu pripada.

Sve je otkriveno nedavno kada je zbog pogoršanog zdravstvenog stanja tražio povećanje invalidske penzije. Tada su nadležne službe uočile neslaganja i ustanovile da je došlo do preplate, nakon čega je pokrenut postupak povraćaja novca državi i to oko 84.000 evra.

Penzioner je pokušao da se odbrani tvrdnjom da je bio loše savetovan i da je slučaj zastareo, ali sud te argumente nije prihvatio. Utvrđeno je da su pitanja u formularu bila jasna, kao i da je postupio krajnje nepažljivo jer nije prijavio sve relevantne podatke. Sud nije uvažio ni njegovo objašnjenje da nije pročitao upozorenja.

Zbog ocene da se radi o teškoj nepažnji, rok za povraćaj novca produžen je na deset godina, pa je zahtev za vraćanje sredstava proglašen potpuno važećim.