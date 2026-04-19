Na njegovo ime skoro 20 godina stizale su dve penzije: Dekica sad mora da vrati 84.000 evra, ovako je otkriven
Jedan njemački penzioner (77) našao se u ozbiljnom finansijskom problemu nakon što je godinama primao više novca nego što mu je pripadalo, jer nije prijavio sva primanja koja ima. Na kraju ga je ova greška i pokušaj varanja sistema skupo koštalo - sad mora da vrati državi 84.000 evra.
Reč je o muškarcu rođenom 1949. godine koji je nakon povrede na radu 1967. godine otišao u invalidsku penziju koju je primao decenijama. Kada je 2009. godine stekao pravo i na starosnu penziju počeo je da dobija novac, a da nije prijavio da već ima invalidsku penziju.
Prilikom podnošenja zahteva za starosnu penziju on nije naveo da već prima drugu naknadu. Iako je u obrascu bio jasno upozoren i direktno pitan o tome, tu informaciju je jedostavno izostavio.
Prema nemačkim propisima, kombinovanje ovih primanja nije dozvoljeno posebno ne u punom iznosu. U slučaju da ukupna suma prelazi određeni limit, starosna penzija mora da se umanji. Međutim, on se pravio blesav i punih 17 godina je praktično dobijao pune dve penzije i veći iznos nego što mu po zakonu pripada.
Sve je otkriveno nedavno kada je zbog pogoršanog zdravstvenog stanja tražio povećanje invalidske penzije. Tada su nadležne službe uočile neslaganja i ustanovile da je došlo do preplate, nakon čega je pokrenut postupak povraćaja novca državi i to oko 84.000 evra.
Penzioner je pokušao da se odbrani tvrdnjom da je bio loše savetovan i da je slučaj zastareo, ali sud te argumente nije prihvatio. Utvrđeno je da su pitanja u formularu bila jasna, kao i da je postupio krajnje nepažljivo jer nije prijavio sve relevantne podatke. Sud nije uvažio ni njegovo objašnjenje da nije pročitao upozorenja.
Zbog ocene da se radi o teškoj nepažnji, rok za povraćaj novca produžen je na deset godina, pa je zahtev za vraćanje sredstava proglašen potpuno važećim.
Ovaj slučaj u Nemačkoj još jednom pokazuje koliko su preciznost i potpuna transparentnost važni prilikom ostvarivanja prava na penziju, zato što najmanja greška ili namerni propust može kasnije da dovede do ogromnih finansijskih posledica.
Biznis Kurir/Fenixmagazin.de