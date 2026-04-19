"Upravo sam završila sastanak sa Hernadijem Žoltom, predsednikom i izvršnim direktorom MOL grupe. Dogovor o prodaji NIS-a i našim budućim odnosima u NIS-u nisu laki i postoje crvene linije koje ne možemo da pređemo", navela je ministarka Đedović Handanović na Instagramu i dodala:

"Naš cilj je da Rafinerija u Pančevu nastavi da radi u punom kapacitetu ali i da MOL preuzme ili zameni obaveze na koje se NIS obavezao u prošlosti a koje su od važnosti za Republiku Srbiju. Tema razgovora bio je i način upravljanja kompanijom u budućnosti. Razgovori se nastavljaju i narednih dana u Beogradu, dok MOL nastavlja pregovore i sa Gaspomneftom i Gaspromom".