Glavne teme razgovora bile su:

Diversifikacija izvora i pravaca snabdevanja naftom i gasom.

Gasna infrastruktura.

Implementacija paketa električne energije i spajanje sa tržištem električne energije EU.

Situacija sa snabdevanjem energentima usled sukoba na Bliskom istoku.

Ministarka je istakla posvećenost diversifikaciji izvora i pravaca snabdevanja gasom i naftom radi jačanja energetske sigurnosti.

- EU je naš najznačajniji partner u mnogim poljima. U prethodne tri godine smo ostvarili značajan napredak u reformama energetskog sektora i usklađivanju sa propisima Evropske unije uz prenošenje paketa za električnu energiju i usvajanje Zakona o gasu, nafti i obaveznim rezervama krajem prošle godine. Diversifikovali smo snabdevanje gasom izgradnjom interkonekcije Srbija-Bugarska preko koje dobijamo gas iz Azerbejdžana. Alternative za snabdevanje su nam važne radi sigurnosti u slučaju poremećaja, naš osnovni cilj je da imamo dovoljno energenata i stabilno snabdevanje uz cene koje mogu da priušte naši građani i koje uspevamo da držimo pod kontrolom - navela je Đedović Handanović.

Foto: Nenad Kostić

Ona je podsetila da se priprema izgradnja gasnih interkonektora sa Severnom Makedonijom i Rumunijom, kao i da je osnovano novo preduzeće „Gas infrastruktura“ koje je nadležno za izgradnju projekata u gasnom sektoru kao i upravljanje gasnom infrastrukturom.

- Dobro napreduju pripreme izgradnje interkonektora sa Severnom Makedonijom, kako bi što pre bio u funkciji. Radove ćemo započeti u ranu jesen, a za celu deonicu od granice preko Vranja, Leskovca do Orljana smo obezbedili finansiranje iz sopstvenih sredstava. Sa Rumunijom ćemo ojačati snabdevanje sa istočnog koridora izgradnjom interkonektora i gasovoda kojima ćemo se povezati sa podzemnim skladištima gasa. Gasovodi koje planiramo biće prilagođeni i za transport vodonika - rekla je ministarka.

Planovi za skladištenje gasa i tržište električne energije

Prema njenim rečima, proširenjem podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor i izgradnjom novog podzemnog skladišta gasa Tilva, koje bi bilo kapaciteta 300 miliona kubika, kapaciteti za skladištenje gasa u Srbiji će se povećati na milijardu kubika.

- Dugoročno nam je cilj da imamo dve milijarde kubika u skladišnom prostoru za gas, kako bismo bar polovinu naše potrošnje mogli da uskladištimo u Srbiji. Sa Svetskom bankom razgovaramo o širem projektu za jačanje i izgradnju unutrašnje gasne infrastrukture uz ulaganje od milijardu evra koje je važno i za diversifikaciju. Važna nam je i podrška EU za razvoj i izgradnju unutrašnje gasne infrastrukture koji su preduslov za dalju diversifikaciju izvora i pravaca snabdevanja gasom - navela je ona.

Ministarka je podsetila da je Srbija prva u regionu ispunila sve preduslove za spajanje sa tržištem električne energije u EU.

- Očekujemo verifikaciju od evropskih institucija što je pre moguće, jer smo ispunili sve što je bilo potrebno sa naše strane da spojimo naše tržište električne energije sa istim u EU, što je važno i za zemlje članice zbog razmene električne energije koja ide preko Srbije i koja je važna za stabilnost snabdevanja i sve regionalne operatere prenosnog sistema - rekla je ona.

Nadzor nad cenama i situacija sa NIS-om

Đedović Handanović je naglasila da država nadgleda cene naftnih derivata, da su na snazi konkretne mere kojima su stabilizovane cene, kao i da će se donositi nove mere kako bi cene ostale razumne i snabdevanje pouzdano, uprkos tome što na berzama cene neprestano rastu.

- Sankcije NIS-u su veliki izazov, posebno u situaciji kada je svet u naftnoj krizi zbog sukoba na Bliskom istoku. Za nas je od krucijalne važnosti da rafinerija nastavi da radi da bismo imali stabilno snabdevanje. Povećali smo državne rezerve derivata i imamo ih za blizu 80 dana prosečne letnje potrošnje. Mnoge kompanije iz regiona kupuju od NIS-a, on je povećao proizvodnju i za sada je snabdevanje stabilno. Međutim, jako je važno da se što pre završe pregovori oko vlasništva kako bi NIS bio skinut sa liste sankcija. Očekujemo povratnu informaciju od Mađarske na temu međudržavnog sporazuma, a uporedo oni pregovaraju sa ruskom stranom o promeni vlasništva, za šta je rok 22. maj, koji je definisala američka Kancelarija za kontrolu imovine. Srbija je podržala zahtev NIS-a za produženje licence za rad i posle 17. aprila kada trenutna ističe - zaključila je Đedović Handanović.

U radu radne grupe su učestvovali ambasador EU u Srbiji Andreas fon Bekerat, Kristina Lobilo Borero, direktor Direktorata za energetiku, predstavnici Evropske komisije i delegacije EU u Srbiji. Ambasador Bekerat je naveo da je radna grupa odličan format za razgovore o saradnji Srbije i EU.

- Energetika je i zbog geopolitičke situacije u fokusu svuda i važno je da razgovaramo kako EU može da podrži napore Srbije da nastavi sa stabilnim snabdevanjem i diversifikacijom izvora i pravaca snabdevanja naftom i gasom. Energetika je jedno od polja gde je ostvaren konkretan i vidljiv napredak u reformama - rekao je on.