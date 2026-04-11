Ekskluzivne fotografije: Ministarka Dubravka Đedović Handanović sa mužem i bebom - Naš prvi Vaskrs sa Anom
Dubravka Đedović Handanović u ovom sazivu Vlade bila je jedna od najzauzetijih ministara. Uz brojne obaveze i izazove u sektoru rudarstva i energetike, počev od sankcija NIS-u do najnovije krize na Bliskom istoku, ministarka je u braku s kompozitorom Damirom Handanovićem dobila ćerku Anu.
Nije napuštala obaveze na poslu do pred sam porođaj prošlog septembra, a samo tri nedelje nakon porođaja vratila se na posao.
Ovaj Vaskrs biće poseban za nju i supruga, s obzirom na to da će im biti prvi otkako je na svet došla Ana. Ovim povodom ministarka i njen suprug otvorili su nam vrata porodičnog doma i otkrili kako izgleda život s bebom kada se mnogobrojne obaveze završe.
Budi me u 4 da pokaže ko je šef
- Ana voli da se budi u četiri ujutru, pogotovo kad se vratim s puta, ne bi li me "kaznila" za odsutnost i pokazala ko je šef! Ana je izuzetna beba - s mesec dana je već sve znala o sankcijama NIS-u, ali i šta je OFAK jer je čula bezbroj telefonskih razgovora na tu temu - dok sam je dojila - priča Dubravka.
Dodaje da je ona zadužena za pesmice, iako je suprug Damir kompozitor:
- Nećete verovati, ali više joj ja pevam narodne i zabavne pesme nego tata. Još čekamo da joj tata napravi prvu pesmu, a da li ima dara za muziku, ekonomiju ili politiku - ostaje da vidimo. Zasad ima dara za dubak.
Damir Handanović kaže da je Ana muzikalna, a da on insistira na klasici kad provode vreme zajedno:
- Istina je da joj ja ne pevam pesmice, već mama, ali u mom kućnom studiju sluša sve što ja sviram dok pravim nove pesme. Nisam joj ih još puštao, ali joj zato svakog dana puštam Betovena, Rahmanjinova, Mocarta... Faktički je teram da joj takve note ulaze u glavu i da je pripremam za velike stvari i da postane ozbiljan pijanista.
Otkriva i šta je omiljeno na repertoaru kada je sa Anom.
"Smej se, smej"
- Ovo je njen prvi Vaskrs, obožava zečeve, naročito onu čuvenu pesmicu Jovana Jovanovića Zmaja, koju joj stalno recitujem, a ona pomno sluša - "Skoči zeka iz jendeka". Omiljena pesma joj je "Smej se, smej, uvek se smej" Miroslava Ilića, jer ko je poznaje, zna da se uvek smeje, tu je više na tatu nego na mene.
Ministarka kaže da je Ana već postala poznata zaslugom Aleksandra Vučića:
- Dok je imala samo 30 dana, predsednik države je, usputno, objavio u programu uživo - da je "mama rodila ćerkicu Anu", tako je već uzela slavu za sebe.
Njeno drugo dvoje dece, koju je Damir prihvatio kao svoju, sa oduševljenjem su dočekali novog člana porodice, od koga se ne razdvajaju, osim...
- Sestra Duška i brat Milan se otimaju ko će više da je drži, ali kad treba da se menja pelena - pogotovu kad je "dobitak" - nestanu brzinom svetlosti - kroz smeh priča ministarka.
