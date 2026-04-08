Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa ministrom finansija Azerbejdžana Sahilom Babajevim o sveukupnoj saradnji dve zemlje i najavila da sledećeg meseca kreće niz poseta zvaničnika na visokom nivou.

- Sastala sam se sa ministrom finansija Azerbejdžana Sahilom Babajevim, sa kojim sam razgovarala o našoj sveukupnoj saradnji, s obzirom da energenti čine najveći deo naše trgovinske razmene! - objavila je Đedović Handanović na instagramu.

Istakla je da su isporuke prirodnog gasa iz Azerbejdžana dvostruko uvećane otkada je započeta saradnja pre tri godine, kao i da se nastavljaju pregovori o snabdevanju energentima i u narednom periodu, kao i o zajedničkim infrastrukturnim projektima.

- Sledeći mesec kreće i direktna avio linija Beograd Baku, kao i niz poseta na visokom nivou i drago mi je da sam današnjim razgovorima produbila dijalog koji je važan korak ka daljem jačanju energetske sigurnosti Srbije i unapređenju strateškog partnerstva između naših zemalja - navela je ministarka.

Ne propustitePolitikaVUČIĆ PODELIO SNIMAK KOJI SVI MORAJU DA VIDE! Predsednik poručio građanima: Srbiji preti velika kriza spolja, potrebno nam je jedinstvo! (VIDEO)
Aleksandar Vučić
PolitikaEVO ZAŠTO JE SRBIJA JAKA I U TEŠKIM VREMENIMA! Vučić jasno poručio: Koliko god hteli da je slome, ona ide napred! (FOTO)
Aleksandar Vučić
DruštvoPotpisan Memorandum o saradnji javnobeležničkih komora Srbije i Srpske: Novi iskorak u povezivanju sistema
Aleksandra Stevanović
DruštvoAmerički san zamenili šumadijskim selom: Porodica Uzelac iz Čikaga se vratila na selo - žive na dedovini sa 5 dece
selo.png