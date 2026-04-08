Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa ministrom finansija Azerbejdžana Sahilom Babajevim o sveukupnoj saradnji dve zemlje i najavila da sledećeg meseca kreće niz poseta zvaničnika na visokom nivou.

- Sastala sam se sa ministrom finansija Azerbejdžana Sahilom Babajevim, sa kojim sam razgovarala o našoj sveukupnoj saradnji, s obzirom da energenti čine najveći deo naše trgovinske razmene! - objavila je Đedović Handanović na instagramu.

Istakla je da su isporuke prirodnog gasa iz Azerbejdžana dvostruko uvećane otkada je započeta saradnja pre tri godine, kao i da se nastavljaju pregovori o snabdevanju energentima i u narednom periodu, kao i o zajedničkim infrastrukturnim projektima.