Slušaj vest

U vreme kada su cene letovanja u mnogim popularnim destinacijama dostigle rekordne nivoe, jedna zemlja potpuno je iznenadila evropske turiste i izbila na vrh liste najpovoljnijih mesta za odmor.

Prema novoj analizi britanske platforme TravelSupermarket za sezonu 2026, bugarska regija Burgas zvanično je proglašena najjeftinijom destinacijom za all-inclusive letovanje, ostavivši iza sebe čak i Tunis, koji je prošle godine držao prvo mesto. Posebno interesovanje izazvale su cene aranžmana koje su u nekim terminima niže od 300 evra po osobi.

Britanski stručnjaci za putovanja ističu da je upravo bugarska obala Crnog mora ove godine doživela pravi turistički procvat. Regija Burgas sve češće privlači porodice, mlade i turiste koji žele povoljan odmor bez odricanja od sadržaja koje nude mnogo skuplje mediteranske destinacije.

Glavni aduti ove regije su duge peščane plaže, veliki broj all-inclusive hotela i bogata turistička ponuda. Posetiocima su dostupni vodeni parkovi, restorani, noćni život, izleti i brojni sadržaji za decu, zbog čega mnogi Burgas upoređuju sa znatno skupljim letovalištima u Grčkoj, Španiji i Turskoj.

Foto: Shutterstock

Sunny Beach ponovo u centru pažnje

Najviše pažnje ponovo privlači Sunny Beach, najveće i najpoznatije bugarsko letovalište na Crnom moru. Ovo popularno odredište poznato je po gotovo osam kilometara dugim zlatnim plažama, velikom broju hotela i živahnoj atmosferi tokom celog leta. Prema podacima TravelSupermarketa, nedeljni all-inclusive aranžmani tokom juna mogu se naći već od oko 290 evra po osobi. Tokom jula i školskih raspusta cene ipak rastu, pa se prosečni aranžmani kreću oko 610 evra.

Ipak, čak i tada Bugarska ostaje znatno jeftinija od brojnih konkurentskih destinacija na Mediteranu. Osim Sunny Beacha, sve veću popularnost među turistima beleže i istorijski gradovi Sozopol i Nessebar. Posebno se ističe Nessebar, jedan od najstarijih gradova na području Crnog mora, poznat po kamenim ulicama, starim crkvama i bogatoj pomorskoj istoriji. Simbol grada je poznata vetrenjača iz 19. veka smeštena na ulazu u staru jezgru, koja je postala jedna od najfotografisanijih atrakcija u Bugarskoj.

Mnogi turisti upravo kombinaciju istorije, plaža i povoljnih cena navode kao glavni razlog zbog kojeg poslednjih godina biraju Bugarsku umesto skupljih destinacija.

Cene hrane i pića među najnižima u Evropi

Osim povoljnog smeštaja, Bugarska se ističe i niskim svakodnevnim troškovima. Prema podacima Numbea, boca vode tamo u proseku košta oko 1,10 evra, kapućino oko 2,20 evra, kuglica sladoleda oko 1,40 evra, dok se domaće točeno pivo može popiti za oko 2,25 evra. Obrok u pristupačnom restoranu u proseku košta oko deset evra, dok večera za dve osobe u restoranu srednje kategorije iznosi oko 41 evro. Turistički stručnjaci ipak upozoravaju da tokom vrhunca sezone cene mogu biti nešto više, posebno u hotelima uz samu plažu i u najpopularnijim letovalištima.

Veliko iznenađenje ovogodišnje analize je potpuni pad Tunisa iz prvih deset najjeftinijih destinacija za odmor. Istovremeno su neka tradicionalno skuplja odredišta postala pristupačnija nego prošle godine. TravelSupermarket navodi da su Rodos, Mallorca i Dalaman zabeležili pad cena, uz moguće uštede i do 105 evra po osobi. Na četvrtom mestu liste najpovoljnijih destinacija našla se Antalya s prosečnom cenom odmora od oko 700 evra po osobi, dok je peto mesto zauzeo Rodos sa prosečnim troškom od 703 evra.

Chris Webber iz TravelSupermarketa izjavio je da je Bugarska ove godine napravila veliki iskorak na evropskom turističkom tržištu: "Regija Burgas, u kojoj se nalaze Sunny Beach i Burgas, već je dugo jedno od najpovoljnijih mesta na Crnom moru, ali činjenica da je prestigla Tunis pokazuje koliko trenutno nudi vrednosti za turiste“, rekao je Webber.

Analiza TravelSupermarketa temelji se na all-inclusive aranžmanima rezervisanim između 1. i 20. aprila 2026. za putovanja planirana od maja do septembra. U istraživanje su uključene sve kategorije hotela, različita trajanja odmora i različite vrste putnika.