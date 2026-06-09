Građani će po ovim cenama puniti svoje rezervoare

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Prema toj teoriji, rano jutro ili kasno veče su idealno vreme za odlazak na benzinsku stanicu jer bi se tako navodno moglo dobiti više goriva za isti iznos novca. Ali, ima li u tome istine ili je reč o još jednoj zabludi?

TikTok rasprava: Da li sunce "krade" gorivo?

Rasprava se dodatno zahuktala nakon što je jedan korisnik TikToka objavio video u kojem tvrdi da leti treba izbegavati točenje goriva na jakom suncu. Prema njegovom objašnjenju:

Visoke temperature zagrevaju instalacije i gorivo.

Tokom punjenja se stvara više pene u rezervoaru.

Zbog toga vozači navodno ne dobijaju punu količinu goriva koju su uredno platili. Šta kaže fizika?

Temelj ove teorije leži u poznatoj fizičkoj pojavi da se tečnosti šire pri zagrevanju. To znači da benzin ili dizel na višim temperaturama zauzimaju nešto veću zapreminu nego kada su hladniji. Na prvi pogled, zvuči logično zaključiti da bi hladnije gorivo moglo biti isplativije.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da je stvarni efekat toliko mali da ga je u svakodnevnoj upotrebi praktično nemoguće primetiti. Razlike koje se mogu izmeriti u laboratorijskim uslovima ne znače mnogo na samoj benzinskoj stanici, a potencijalna ušteda kod jednog punjenja rezervoara svodi se na potpuno zanemarljive iznose, piše El Pais.

Ključni detalj koji se često zaboravlja

Gorivo se na benzinskim stanicama ne nalazi u rezervoarima koji su direktno izloženi suncu, već u velikim podzemnim rezervoarima gde je temperatura tokom čitavog dana prilično stabilna. Upravo zato spoljne vrućine imaju veoma ograničen uticaj na gorivo koje na kraju završi u vašem automobilu.

Dakle, nema stvarnog razloga da tokom leta planirate odlazak na pumpu isključivo u ranim jutarnjim ili kasnim noćnim satima. Daleko veći uticaj na potrošnju goriva – a samim tim i na vaš novčanik – imaće isključivo vaš lični stil vožnje.