Vučić je u Dnevniku RTS rekao da će država dati sve od sebe da se cene ne povećavaju danas, u petak.

- Želimo da svaka pumpa ima dovoljno goriva, verujem da ćemo uspeti u svemu tome. Imaćemo velike gubitke, ali srećom imamo dobre javne finansije - rekao je predsednik Srbije.

Sa druge strane, u regionu su vidljive ozbiljnije posledice napada na Iran. U Sloveniji gorivo poskupljuje drugi put za tri dana, Hrvatska uvodi deseti paket mera, Crna Gora smanjuje akcize, a u evropi i svetu vidimo ozbiljne potrese, na primer u Britaniji industrijska udruženja već upozoravaju na smanjenje proizvodnje zbog cene gasa.

Hrvatski RTL je emitovao jedan duhovit prilog, u kom su između ostalog istakli i da je Srbija jedna od retkih zemalja u kojoj je gorivo i dalje jeftino.

Prilog je počeo pesmom slovenačkog ansambla koji peva o situaciji na pumpama: Kamo odlaziš draga nafto, na pari vozim se. Čekam u redu da natočim, uhvatim ručku, nestane te...

- I tako smo u 24 dana došli od likvidacije ajatolaha do slovenačkog kvarteta Duh, koji peva. Inače, Evropu trese panika prekograničkog tankovanja. Austrijanci idu u Sloveniju, Slovenci u Hrvatsku, Holanđani u Belgiju, Belgijanci u Luksemburg, Poljaci u Slovačku, pa je Slovačka uvela meru prema kojoj strancima naplaćuje više za benzin - rekao je voditelj RTL.

On je istakao da u svakoj zemlji gde je gorivo jeftinije, država na neki način ograničava cenu, tačnije uzima manje od akciza.

- Zašto bi nauštrb našeg budžeta, neki komšija imao koristi. Zato je hrvatski ministar Šušnjar rekao da se ukida benzinski turizam, i na auto-putevima će se naplaćivati još skuplje nego do sada - rekao je on, i dodao:

- Iako je i do sada na odmorištima bio skuplju benzin. Doduše, to ne sprečava nekog Mađara da sipa gorivo na nekoj manjoj lokalnoj pumpi u Hrvatskoj. Ono što ga sprečava je cena. U Mađarskoj, Srbiji i BiH, kao i u Sloveniji, je jeftinije nego u Hrvatskoj. Pun rezervoar od 50 litara benzina ste do sada punili za 75 eura, u buduće ćete za 81 euro. Dizel do sada 77 i po, a sada ide na 86 i po evra.

