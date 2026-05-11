Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović sastala se sa ministrom energetike i rudarstva Crne Gore Admirom Sahmanovićem sa kojim je razgovarala o izazovima u naftnom sektoru, novim infrastrukturnim projektima od regionalnog značaja za snabdevanje prirodnim gasom, investicijama u obnovljive izvore energije i jačanju interkonektivnih kapaciteta naše prenosne mreže.

- Posebnu pažnju posvetili smo zajedničkoj inicijativi upućenoj Evropskom parlamentu u vezi sa izmenama CBAM uredbe u delu koji se odnosi na električnu energiju. Početak primene ovih propisa već utiče na smanjenje razmene električne energije sa zemljama EU, iako region proizvodi značajne količine energije iz obnovljivih izvora, što postojeći okvir ne prepoznaje na adekvatan način - istakla je ministarka i dodala:

- Nastavićemo da koristimo sve raspoložive kapacitete i argumente kako bismo zaštitili energetsku stabilnost regiona i ukazali evropskim institucijama na neophodne izmene koje će omogućiti sigurnije i održivije snabdevanje električnom energijom.

