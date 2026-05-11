Slušaj vest

Građani Srbije nisu osetili posledice globalnih energetskih pritisaka zahvaljujući odgovornoj politici i punim rezervama, poručila je ministarka Dubravka Đedović Handanović nakon otvaranja Beogradskog energetskog foruma. Ona je na svom Instagram profilu istakla da energetika danas više nije samo ekonomsko pitanje, već osnovni stub nacionalne bezbednosti. Ministarka je podsetila na izazove iz prethodnih meseci i naglasila da je država pokazala izuzetnu otpornost i sigurnost u snabdevanju.

- Imala sam čast da otvorim ovogodišnji Beogradski Energetski Forum.

Zaštita državnih interesa, energetske sigurnosti i stabilnosti Srbije nema cenu. Pregovori oko NIS-a su složeni i vreme nije saveznik, ali Srbija neće odstupiti od cilja da obezbedi veći uticaj u donošenju strateških odluka koje se tiču naše budućnosti.

U prethodnim mesecima suočili smo se sa ozbiljnim izazovima i pritiscima koje nismo izazvali, ali smo pokazali ono što je najvažnije, otpornost države, sigurnost snabdevanja i odgovornu energetsku politiku. Građani nisu osetili posledice jer smo na vreme gradili rezerve, ulagali u sistem i donosili teške, ali odgovorne odluke.

Danas energetika nije samo pitanje ekonomije, već pitanje stabilnosti, razvoja i nacionalne bezbednosti. Zato nastavljamo ulaganja u naftni, gasni i elektroenergetski sektor, uz razvoj obnovljivih izvora energije i ozbiljno razmatranje nuklearne energije kao dela dugoročne strategije Srbije.

Ako region može da planira svoju energetsku budućnost hrabro i strateški, može i Srbija! - napisala je ministarka.