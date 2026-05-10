Slušaj vest

Prve domaće trešnje stigle su na beogradske pijace, a već na početku sezone pojavile su se cene koje nisu obradovale potrošače. Na pijaci Đeramkilogram se prodaje po ceni od oko 1.000 dinara, dok su uvozne trešnje iz Španije još skuplje. Prošle godine u istom periodu, cena ovog voća dostizala je i do 1.500 dinara po kilogramu, što je za mnoge kupce bio prevelik izdatak.

Agroekonomista Milan Prostran ranije je ukazao na moguće cenovne trendove, dok voćari iz Ritopeka kažu da su u iščekivanju ozbiljnijeg početka berbe. Međutim, vremenski uslovi i dalje prave probleme, pa se strahuje da bi suša mogla da utiče na rod.

- Trešnje pre "burlata" i posle "burlata", neće sigurno za petnaestak dana. Jesu prebolele te boljke, što mi kažemo, mrazeve, ali sad ova suša, što nema kiše, malo je opet alarmantno - kaže Zlatko Ignjatović iz Ritopeka.

Iako se na pojedinim stablima već pojavljuju prvi crveni plodovi, reč je uglavnom o probnim sortama i manjim količinama. Voćari upozoravaju da ove sorte nisu otporne na kišu, pa padavine u ovom periodu mogu izazvati pucanje plodova i dodatne gubitke.

1/9 Vidi galeriju Pijaca Foto: Kurir/T.M.

Uprkos očekivanjima da će biti dobrog roda, proizvođači ističu da to ne mora značiti i sigurnu zaradu.

- Kupci su ti koji diktiraju našu cenu. Kad bi bila prosečna neka, neka, otkupna cena, znači prosek cene kad bi bio 350 dinara, to bi bilo za nas proizvođače, znači, da budemo zadovoljni. Ali, kako to obično ide, oni imaju više od nas uvek - navodi Ignjatović.

Voćari poručuju da će konačan ishod sezone zavisiti od vremenskih prilika u narednim nedeljama, ali i od otkupne cene na tržištu.