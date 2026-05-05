Na splitskim pijacama pojavile su se prve ovogodišnje trešnje i odmah privukle veliku pažnju kupaca. Iako su još sitnije nego što će biti u punoj sezoni, već su postale glavna atrakcija među tezgama prepunim prolećnog voća i povrća.

Izložene pored jagoda, salate i mladog boba, trešnje za sada više privlače poglede nego kupce. I domaći i turisti zastaju, raspituju se i razgledaju, ali kada čuju cenu - često odustaju. Kilogram košta od osam do deset evra, dok se manje količine prodaju u čašama za oko pet evra. Iako to deluje pristupačnije, ni ta opcija zasad ne podstiče značajniju kupovinu.

Prodavci kažu da interesovanje postoji, ali da prodaja ide slabo. Trešnje su, kako navode, i dalje luksuz za većinu kupaca, koji čekaju da cene padnu kako sezona bude odmicala. Dodatna prednost je što dolaze iz žrnovničkog kraja, ali ni to za sada nije presudno. Kupci su oprezni i mnogi ističu da će sačekati niže cene kako bi zaista uživali u ovom voću.

Ipak, prve trešnje jasno najavljuju dolazak leta. Njihova pojava na pijaci simbolizuje početak toplijih dana i bogatije ponude domaćih proizvoda. Prodavci očekuju da će se situacija uskoro promeniti - sa rastom temperatura i većom ponudom trebalo bi da dođe i do pada cena, ali i veće potražnje.