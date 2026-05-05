Gradska uprava za planiranje i izgradnju Niša donela je rešenje kojim se Ministarstvu za javna ulaganja odobrava građevinska dozvola za izgradnju višespratne javne garaže u okviru kompleksa Kliničkog centra u Nišu.

Planirani objekat za parkiranje vozila biće spratnosti Po+P+4 (podrum, prizemlje i četiri sprata) i raspolagaće sa ukupno 514 parking mesta, od čega je 459 standardnih, 51 namenjeno osobama sa otežanim kretanjem, a četiri mesta predviđena su za električna vozila.

Ukupna bruto izgrađena površina objekta iznosi 19.493,74 m², pri čemu nadzemni deo zauzima 16.334,52 m², dok podzemna etaža obuhvata 3.159,22 m².

Procenjena vrednost radova iznosi nešto više od 1,7 milijardi dinara bez uračunatog PDV-a.

U dozvoli se navodi da će planirana izgradnja garaže uticati na postojeći toplovod, kao i na snabdevanje novog Kliničkog centra i objekta Zavoda za urgentnu medicinu. Zbog toga je, uz prijavu radova, neophodno dostaviti dokaz da su rešeni radovi na izmeštanju postojećeg toplovoda.

Podsetimo, u okviru Kliničkog centra u Nišu planirana je izgradnja dve javne garaže iste spratnosti (Po+P+4). Pored ove, planirana je i druga garaža bruto površine 14.824,93 m². Ukupan kapacitet obe garaže biće 1.006 parking mesta za putnička vozila i 61 mesto za motocikle.