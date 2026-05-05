Slušaj vest

Kilogram trešanja kao četiri kilograma svinjskog buta. Tako glasi najnoviji pijačni barometar za 5. maj. Voće koje je nekada bilo bagatela i raste svuda po Srbiji, sada je, za mnoge, u domenu, luksuza.

Juče je kilogram svinjskog buta koštao 495 dinara, dok su trešnje dostizale cenu od 1.495 dinara. Već danas, međutim, situacija je još drastičnija, na Kalenić pijaci cena trešanja skočila je na čak 2.000 dinara po kilogramu. Ovakav nagli rast cena jasno pokazuje koliko su troškovi voća „planuli” u vrlo kratkom roku.

Pijaca Foto: Kurir Televizija

Ni ostale namirnice nisu izuzetak

Na istoj pijaci, ovog jutra krastavac je koštao oko 400 dinara po kilogramu, paprika približno 600 dinara, dok je paradajz dostigao cenu od 500 dinara. Boranija se prodaje za oko 600 dinara, a zelena salata košta 150 dinara po komadu.

Prodavačice objašnjavaju da su visoke cene posledica „izmaka sezone”, odnosno prelaznog perioda između starih i novih prinosa.

Snežana iz Leskovca, jedna od prodavačica, ističe za emisiju "Redakcija" da kupci sve češće uzimaju manje količine, najčešće po pola kilograma voća ili povrća, kako bi se uklopili u budžet.

Paradajz Foto: Kurir Televizija

Na njenoj tezgi celer košta 200 dinara, koliko i tikvice, dok mladi krompir dostiže cenu od 400 dinara po kilogramu. Sve to ukazuje na to da kupovna moć diktira nove navike, pa se čak i osnovne namirnice pažljivo biraju i kupuju u ograničenim količinama.

Pijace drastično poskupele, narod uzima sve PO POLA - spremite debeo novčanik! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs