1kg trešanja košta kao 4kg mesa! Šok cene na pijacama u Beogradu - Pogledajte detaljan cenovnik (VIDEO)
Kilogram trešanja kao četiri kilograma svinjskog buta. Tako glasi najnoviji pijačni barometar za 5. maj. Voće koje je nekada bilo bagatela i raste svuda po Srbiji, sada je, za mnoge, u domenu, luksuza.
Juče je kilogram svinjskog buta koštao 495 dinara, dok su trešnje dostizale cenu od 1.495 dinara. Već danas, međutim, situacija je još drastičnija, na Kalenić pijaci cena trešanja skočila je na čak 2.000 dinara po kilogramu. Ovakav nagli rast cena jasno pokazuje koliko su troškovi voća „planuli” u vrlo kratkom roku.
Ni ostale namirnice nisu izuzetak
Na istoj pijaci, ovog jutra krastavac je koštao oko 400 dinara po kilogramu, paprika približno 600 dinara, dok je paradajz dostigao cenu od 500 dinara. Boranija se prodaje za oko 600 dinara, a zelena salata košta 150 dinara po komadu.
Prodavačice objašnjavaju da su visoke cene posledica „izmaka sezone”, odnosno prelaznog perioda između starih i novih prinosa.
Snežana iz Leskovca, jedna od prodavačica, ističe za emisiju "Redakcija" da kupci sve češće uzimaju manje količine, najčešće po pola kilograma voća ili povrća, kako bi se uklopili u budžet.
Na njenoj tezgi celer košta 200 dinara, koliko i tikvice, dok mladi krompir dostiže cenu od 400 dinara po kilogramu. Sve to ukazuje na to da kupovna moć diktira nove navike, pa se čak i osnovne namirnice pažljivo biraju i kupuju u ograničenim količinama.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs