- Dok se klasično pošumljavanje najčešće sprovodi na velikim površinama, u rasponu od nekoliko hektara pa naviše, Mijavaki pristup se primenjuje na malim, fragmentisanim površinama, najčešće od 100 do 1.000 m², pri čemu nastaju mikrošume. Ključna razlika je i u gustini sadnje, ovim pristupom se sadi od tri do pet biljaka po m², što je znatno intenzivnije u poređenju sa standardnim zasadima. Takođe, naglasak je na slojevitoj strukturi ekosistema, gde se istovremeno sade drveće, žbunje i perene, a sam cilj je što verodostojnija imitacija prirodnog ekosistema. Jedna od ključnih specifičnosti metode Mijavaki je intenzivna priprema zemljišta. Zbog svega navedenog, ova metoda je u startu znatno skuplja u odnosu na klasične pristupe pošumljavanju.