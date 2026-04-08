Kako sačuvati automobil ako nije u garaži

Parkiranje automobila ispred sopstvene garaže mnogima deluje kao potpuno uobičajena stvar. Međutim, malo ko zna da takva praksa može dovesti do problema, pa čak i do značajnih finansijskih posledica.

Na prvi pogled deluje logično da vlasnik garaže može bez ikakvih smetnji da parkira svoje vozilo ispred nje. Ipak, to nije uvek tačno, i ovakva odluka vozača može ih skupo koštati.

Može izazvati probleme

Na putevima u Nemačkoj nalazi se oko 50 miliona automobila. Posebno u velikim gradovima, vozači se često suočavaju sa problemom nedostatka parking mesta. Oni koji imaju kuću sa garažom naizgled nemaju taj problem, vozilo mogu ostaviti u garaži ili, ako je potrebno, ispred nje. Ipak, u praksi mnogi garaže koriste kao skladišni prostor za bicikle, motocikle i druge stvari, pa za automobil često nema mesta.

Upravo tu nastaje potencijalni problem. Iako parkiranje ispred sopstvene garaže nije zakonom zabranjeno, pod uslovom da se ne blokira tuđi prilaz, komplikacije mogu nastati sa osiguravajućim kućama. Mnogi vozači toga nisu svesni, a neinformisanost ih može skupo koštati.

Neće biti u potpunosti osigurano

Da bi vozilo bilo u potpunosti osigurano, prilikom sklapanja ugovora neophodno je navesti gde se automobil najčešće parkira, na ulici ili u garaži. Razlog je u proceni rizika, vozila koja se nalaze u zatvorenom prostoru manje su izložena oštećenjima, pa su i premije niže.

Problem nastaje kada vozač prijavi da vozilo drži u garaži, a zapravo ga ostavlja ispred nje. U takvoj situaciji, osiguranik ne postupa u skladu sa uslovima ugovora.

U slučaju štete, posledice mogu biti ozbiljne. Okružni sud u Magdeburgu je razmatrao slučaj vozača kome je automobil ukraden. Iako je u ugovoru naveo da vozilo drži u garaži, ono je u trenutku krađe bilo parkirano ispred nje. Uprkos kasko osiguranju, osiguravajuća kuća isplatila mu je 40 odsto manji iznos od očekivanog. Sud je presudio u korist osiguravajuće kompanije, uz obrazloženje da je vozač parkiranjem ispred garaže povećao rizik od krađe.