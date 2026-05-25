Povodom netačnih i obmanjujućih tvrdnji koje je u svojim javnim nastupima izneo predsednik opštine Čajetina i predsednik političke stranke „Zdrava Srbija“, Milan Stamatović, Republički geodetski zavod daje sledeće pojašnjenje.

Republički geodetski zavod odbacuje netačne tvrdnje da svojim postupanjem „pomaže“ bilo kome u uzurpaciji državne imovine. RGZ ne odlučuje o privatizaciji, raspolaganju državnom imovinom niti o rušenju objekata, već postupa isključivo u skladu sa zakonom, na osnovu isprava, zahteva stranaka i odluka nadležnih organa. RGZ je već javno objavio proverljive činjenice o predmetima koji se pominju u javnosti, uključujući postojeće upise i zabeležene postupke po zahtevima same Opštine Čajetina. Katastar je javna evidencija i podaci su javno proverljivi.

Posebno je licemerno da predstavnik vlasti napada institucije države i glumi njihovog korektora, dok u okviru sopstvenih nadležnosti ne rešava sistemske probleme, već ih koristi selektivno, onda kada su politički isplativi i medijski atraktivni.

Pošto se u ovom slučaju javni performans gradi upravo oko priče o objektima, važno je reći i sledeće: pitanje statusa objekata, njihovog evidentiranja i eventualnog ozakonjenja ne rešava se kamerama i političkim optužbama, već kroz zakonom uređene i sistemske postupke.

Ako je, prema javno dostupnim podacima GeoSrbije za naselje Čajetina, evidentirano 5.596 upisanih i 5.067 neupisanih objekata, onda se s pravom postavlja pitanje po kom kriterijumu se iz mase otvorenih i sistemskih problema bira baš jedan medijski atraktivan slučaj kao navodni dokaz borbe za javni interes.