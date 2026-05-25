Slušaj vest

Reč je o drvnoj industriji "Tvin" iz Virovitice, koja je pokrenula proizvodnju 1913. godine i preživela dva svetska rata, ratove devedesetih, kao i privatizacioni pakao. Međutim, danas se nalazi u izuzetno teškoj situaciji.

Blokada računa i kašnjenje plata

Svi poslovni računi "Tvina" su blokirani od aprila - dva u Erste banci, i po jedan u PBZ-u i Zabi. Blokirao ih je poslovni partner zbog neplaćanja dospelog potraživanja teškog više od milion evra. To je dovelo do teškoća u isplatama plata za oko 400 radnika.

„Platu nismo primili od marta i ne znamo kad će je uopšte biti, jer uprava kaže da ne može zbog krize i poslovnih teškoća. Niko ne pita kako je nama”, ogorčen je radnik "Tvina" koji se u petak javio medijima.

On otkriva da je ove godine podeljeno dosta otkaza i da to verovatno nije kraj: "Koliko čujemo, firma je u ozbiljnoj krizi i pitanje je kako će se to završiti. Mnogi od nas već traže novi posao."

Smenjen direktor

Sredinom ovog meseca smenjen je direktor "Tvina" Mario Mikolaš, a na njegovu poziciju postavljen je Tomislav Filipović. "Tvin" je pre nekoliko godina prešao u ruke porodice Vampovac, u čijem se vlasništvu nalaze još i kompanije Pro Wood (nekadašnji DIK Đurđenovac) i virovitički Contorte, najveći proizvođač masivnog nameštaja u državi.

Pro Wood i Contorte su nedavno završili u predstečajnom postupku, a lako je moguće da ista sudbina uskoro čeka i „Tvin”. Kompanija, koja je u bivšoj Jugoslaviji bila sinonim za kvalitetan nameštaj, u zlatnim vremenima je zapošljavala 1.800 radnika. Danas ih ima jedva oko 400.

Virovitica je pre šest godina ostala i bez čuvene fabrike šećera "Viro", koja je propala zbog krize u branši i neizmirenih obaveza. Sada se drmaju temelji i "Tvina", druge virovitičke perjanice.

Finansijski pokazatelji iz prošle godine

Prema izveštaju Finansijske agencije (Fina), "Tvin" je prošle godine zabeležio sledeće rezultate:

Prihodi: 20 miliona evra

Dobit: 100.000 evra

Broj zaposlenih: oko 400

Prosečna neto plata: oko 820 evra