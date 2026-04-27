Radi se o pogonu u Mađarskoj gde se proizvode ugradni i i samostojeći rashladni uređaji.

Zatvaranje fabrike značiće otkaze za oko 600 zaposlenih, navela je uprava kompanije Electrolux, dodajući da će proizvodnja stati najkasnije krajem godine, piše Seebiz.

Troškovi restrukturiranja od približno 600 miliona švedskih kruna, što je oko 65 miliona dolara, biće knjiženi u poslovnim rezultatima za drugo tromesečje i prikazani kao jednokratna stavka koja će uticati na operativnu dobit za region Evrope, Bliskog istoka i Afrike, kao i Azije i Pacifika. Otprilike polovina iznosa biće knjižena u gotovini.

Odluka o zatvaranju pogona doneta je nakon analize poslovanja koja je trebalo da ponudi mogućnosti za poboljšanje troškovne konkurentnosti. Ključni motivi bili su stagnacija potražnje, pritisak na cene i sve izraženija troškovna ograničenja.

Grupa Electrolux navodi da će potražnju za rashladnim uređajima u budućnosti pokrivati proizvodnjom u drugim pogonima i saradnjom sa spoljnim partnerima. Odluka neće obuhvatiti prodajne i marketinške aktivnosti kancelarije u Budimpešti.