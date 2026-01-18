Slušaj vest

U fabrici „Melita“ na severoistoku Nemačke bez posla će ostati 115 radnika. Ova vest predstavlja težak udarac za malo mesto na jugu pokrajine Meklenburg-Prednja Pomeranija. Savremeno postrojenje za proizvodnju specijalnih papira prestaje sa radom 31. marta, a pogon u Noj Kalisu biće u potpunosti zatvoren. Zaposleni su o odluci obavešteni na zajedničkom sastanku, dok će kompanija Melitta dodatne informacije saopštiti naredne nedelje.

Ne radi se o bankrotu, ali kompanija već godinama beleži pad poslovanja. Tokom 2023. godine u fabrici je bilo zaposleno 129 radnika, a godišnji prihod iznosio je nešto manje od 26 miliona evra.

Gradonačelnik Noj Kalisa, Burkhard Tes (66, FDP), naveo je za list BILD razloge zatvaranja.

- Tržište specijalnih tapeta se praktično raspalo. Osim toga, Rusija više ne postoji kao važno prodajno tržište - rekao je Tes.

Kao dodatni problem ističu se i nepovoljni uslovi same lokacije, pre svega visoki troškovi „vode, električne energije i gasa u poređenju sa stranim konkurentima“.

Fabrika je deo grupacije „Melita“, čije je sedište u Mindenu, u saveznoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija. Kompanija je 1992. godine preuzela tadašnja proizvodna postrojenja i osnovala preduzeće Neu Kaliß Spezialpapier GmbH. U narednim godinama ulagano je značajno u razvoj, a do 1995. izgrađena je potpuno nova fabrika u industrijskoj zoni.

Zatvaranjem ovog pogona završava se više od 226 godina duga tradicija proizvodnje papira u ovoj opštini. Još 27. februara 1872. godine preduzetnici Feliks Šeler i Teodor Bauš postavili su temelje za industrijsku proizvodnju papira, dok je i pre toga na istom mestu postojao mlin za papir.

- Nismo očekivali da će situacija biti ovako teška - kaže Tes. Za opštinu koja broji svega 1.870 stanovnika, gubitak tolikog broja radnih mesta posebno je bolan.

- Za sve meštane ovo je ogroman šok - dodao je gradonačelnik za BILD.

Ipak, ostaje nada da bi situacija mogla da se promeni. Gradonačelnik veruje da bi se mogao pojaviti novi investitor.

- U modernizaciju fabrike stalno se ulagalo. Postoji mogućnost da se pronađe kupac i da se neka druga kompanija useli u ove pogone - zaključio je Tes.

Za zaposlene bi trebalo da bude izrađen odgovarajući socijalni plan.