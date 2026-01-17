Slušaj vest

Krajem 2025. objavljena je lista sto najbogatijih ljudi na Balkanu. Najviše ih dolazi iz Srbije, zatim iz Hrvatske i Crne Gore. Gotovo svi su svoje bogatstvo stekli u poslednjih trideset godina – u periodu ratova, sankcija, privatizacija i tranzicije.

Da li je reč o sposobnim preduzetnicima ili o ljudima koji su profitirali iz bliskosti sa politikom, državnim poslovima i povlašćenim privatizacijama, za "Puls Srbije" govorili su Nemanja Antić, ekonomista MBA.

Nemanja Antić, ekonomista MBA Foto: Kurir Televizija

Antić je istakao da cifre koje se koriste u inostranstvu ne bi mogle da se primene na srpskom tržištu:

- Vi u Americi lako možete da procenite koliko neko ima zato što se kod njih tačno zna, ako je kompanija na berzi, cena akcije puta broj akcije, ili ako je lična imovina ide minus dug, međutim kod nas pošto većina privrede na celom Balkanu i dobar deo naših milionera i milijardera nije ulistirana u finansijska tržišta već su to zatvorena privredna društva postavlja se onda pitanje procene - kaže Antić i dodaje:

- Mislim da su cifre ekstremno uvećane i da ti multiplikatori vrednosti imovine koji se koriste za npr. Berlin, Volstrit ili Kanadu ni u ludilu ne bi mogle da se primene ovde, pogotovo što takve kompanije ovde vode mahom ljudi koji su ih najčešće i osnovali ili su u okviru porodica.

Foto: Profimedia

Sposobni preduzetnici ili povlašćene privatizacije

-Imali smo paklenu dekadu od devedesetih do dvehiljaditih gde su određene elite i strukture u svim balkanskim zemljama isplivale na derivatima i na poluprivatizacijama. Od dvehiljaditih pa na dalje u svim jugoslovenskim državama provejavao je taj privatizacioni kapital gde se za šestinu ili desetinu kupovala cela firma. Imali smo stečaje, nevraćene kredite, dogovore sa raznim državama otpise duga, tada im je ostavljena imovina - kaže Antić i dodaje:

- Meni je bitno da li je neko stekao ovo na tržišnim uslovima. Pitanje je kakve menadžerske sposobnosti imaju takvi ljudi i koliko će se te firme zadržati. Svi koju su zasluženo napravili profit na tehnologiji ili sportu, napravili su ih na tehnologijama koje im trebaju i koje su na tržištu.

Ko su balkanski milijarderi i kako su došli do kapitala? Izvor: Kurir televizija

