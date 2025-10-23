Slušaj vest

U vremenu kada je sve dostupno "na klik" i kada smo navikli da omiljeni komad odeće ili neophodni proizvod dobijemo gledanjem vebsajta i brzim poručivanjem, pojavila se mogućnost kupovine i na društvenim mrežama poput Instagrama i TikToka.

Međutim, takav sistem nabavke postao je rizičan i potencijalno nebezbedan zbog slabe kontrole i neformalnog načina komunikacije.

Ekonomista Nemanja Antić je za Kurir televiziju pričao o tome kako izbeći moguće prevare pri internet kupovini.

On je istakao da je ovakav način kupovine podložan manipulacijama, pa je istakao da se mane svode na to da kupac dobije oštećenu robu, a bez prava vraćanja iste.

Nemanja Antić za Kurir televiziju objasnio kako da budemo sigurni u internet kupovinu Izvor: Kurir televizija

- Mana je takođe ako se prodaju prehrambreni proizvodi, pa se to ugnjeca. Dešavaju se mane i sa kurirskim službama, pa oštete ili ukradu proizvod, pa se onda utvrđuje ko je kriv, vraćaju se kamere, a niko neće da prizna ko je ukrao - rekao je Antić.

Antić je apostrofirao da je i te kako važno da se proveri ko stoji iza te društvene mreže, a to možemo da proverimo recenzijama, pratiocima, kvantinetu i kvalitetu pošiljki. Kazao je i da iza svih društvenih mreža koje su od poverenja stoji njihov sajt na kojem možemo da proverimo broj telefona i ostale detalje firme.

- Apelujem na legalnu trgovinu, a ukoliko je legalna ona ima interes da to kaže kupcima - podvukao je Antić.

