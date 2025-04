Kako je navedeno u istraživanju ECS, čak 99,5 odsto ljudi kupovalo je preko Interneta tokom 2023. godine. Starosna struktura ljudi koja kupuje putem Interenta je mešovita, ali najveći procenat je onih od 35 do 44 godine.

Čak 81,1 odsto ljudi reklo je da bi koristilo opciju BNPL (Buy Now Pay Later) kada bi usluga bila dostupna u Srbiji. Prosečan budžet koji je kupcima dostupan za kupovinu je za oko 50 odsto ljudi do 5.000 dinara, dok 29 odsto ljudi za onlajn kupovinu izdvaja oko 3.000 dinara.