U Srbiji se ponovo sprema ograničavanje trgovačkih marži na hranu, uz najave pojeftinjenja pojedinih proizvoda i do 20%. Dok vlast razmatra modele iz Mađarske i Severne Makedonije, iz Narodne banke stižu upozorenja da su cene voća skočile 36%, a trešanja čak 180%.

Čorbić je pričao o pulsu naroda, pa je istakao:

- Svaki dan nas zovu ljudi, komentarišu cene, neke cene se menjaju svaki dan, pa ih to iritira dosta. Sa druge strane, nadamo se da sada neće biti pojeftinjenje samo parizera, već da je ovo ozbiljna akcija, a država će krajem avgusta obelodaniti konkretne mere.

Antić je izneo detaljnu analizu ovih najava i kako to funkcioniše u praksi.

- Praktično, države, vlade, izabrane stranke, oni imaju mandat, ali i obavezu da vode računa o građanima, o državi i privredi kao celini. S tim u vezi nije ni lako doneti rešenje da li se umešati u cene trgovinskih lanaca, ipak po ekonomiji, po praksi, po teorijama, cena je definisana ponudom i tražnjom, prodavci, proizvođači, trgovci, kupci, nakupci, svi imaju pravo da zarade, a nije fer da vi kažete kolika je moja zarada, jer ako ti me ne spustiš na 2,5 neto dobiti, evo ti radi na 2,5. Uložiću ja pare u banku, pa ću da imam 2,5%. Znači, državama je time i teže da se umešaju te stvari - rekao je Antić, pa slikovitije opisao situaciju:

- Meni se malo ne sviđa što su ljudi ovu situaciju sa cenama razumeli "ej, neka im neko kaže da spuste cene" ali to ne ide tako. Znači, situacija je mnogo teža. Šta bi ja predlagao, ali mislim da će naša država baš tako i da uradi. Da se uđe u grupu artikala koji imaju zatvoren lanac nabavke na teritoriji Srbije. Osnovne životne namirnice, voće, povrće, smrznuto, meso, prerađevine od mesa koje su naše, žitarice, brašno, šećer, ono što je osnovno za preživljavanje, to je nekih možda 200 artikala sa variacijama i na njima da donese možda neku uredbu ili zakonski akt, novi zakon. I tako da se zamole trgovinski lanci za te proizvode. Tako bismo zaštitili široke narodne mase. Jednostavnije, umešati se u trgovinske lance, uzeti artikle i blokirati im maržu za 10-20 odsto.

Puzić je diskutovao da li će zaista biti bolje od kraja avgusta:

- Hoće, ako se sve sprovede kako je zamišljeno. Nadam se da će tako biti. Dakle, nije isto kada običan građanin plaća jogurt 180 dinara ili 110 dinara. Potrošačka korpa mora da se smanji, a minimalac mora da se poveća.

Bumbić živi u Americi, pa je uporedio:

- Voleo bih da smo mi u problemu kao i Amerikanci, to bi bilo super. Mi imamo drugačiji mentalitet, ta ekonomska pitanja su glavna, Amerikanci glasaju po svom džepu i za njih je inflacija od osam odsto neizdrživa. Kada njih slušam kako kukaju o cenama goriva i kako je nepodnošljivo plaćati 130 dinara za litar goriva, onda dođemo u Srbiju i tu je 200 dinara. Oni imaju manje nacionalnih pitanja, više se ovde priča o Ukrajini, nego tamo, mi se ovde ne bavimo našim problemima.

