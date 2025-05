To što je grejna sezona uspešno završena i toplane su uspele da obezbede kvalitetno grejanje, ne znači da je za njih posao gotov. Naprotiv. Za njih muke tek počinju. Razlog je da li će im lokalne samouprave dozvoliti da koriguju cene grejanja .

Ukoliko do korekcije ne dođe, mogle bi da se nađu u velikom problemu. Nekima bi čak mogao da bude blokiran i račun. Ovo utoliko pre ako se zna da su toplane, prema podacima Udruženja toplana Srbije, samo za prva tri meseca ove godine zebeležile gubitke od šest milijardi dinara. Pitanje je od čega će dalje plaćati „Srbijagasu” ovaj energent.

U Udruženju toplana Srbije kažu da još čekaju izveštaje o troškovniku za sezonu koja je iza nas, te da u ovom času nemaju precizne podatke za koliko bi koja toplana trebalo da koriguje cene svojih usluga. Pojedine toplane, poput leskovače i niške, već su podigle cene budući da je gas od početka grejne sezone 2024. do početka februara 2025. poskupeo za 27 odsto, zbog čega je već tada daljinsko grejanje moglo da poskupi i do 19 odsto, o čemu je „Politika” tada i pisala.

Ovaj procenat od 19 odsto sada bi mogao da bude niži budući da je 10 nedelja zaredom cena gasa padala, pa je tako početkom marta bila na rekordno niskom nivou. U prvoj nedelji maja cene gasa su na nivou od oko 31,95 do maksimalno 35 evra po megavat-satu.

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović kaže da je nakon početka grejne sezone svakog meseca u kontinuitetu dolazilo do povećanja cene gasa, tako da je za period od oktobra 2024. godine do februara 2025. godine kumulativni rast iznosio 30 odsto, dok je cena uglja za isti period povećana za 8 procenata. Došlo je i do povećanja cene rada sa 271 dinar po radnom času na 308 dinara, odnosno za 13,65 odsto – navode kao razloge članovi gradskog veća.