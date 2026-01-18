Slušaj vest

Sukob je izašao u javnost nakon što je O’Liri odbacio Maska i njegov satelitski internet biznis u radijskoj emisiji na irskom Njuztoku.

Odgovarajući na Maskove reči da je pogrešno informisan u vezi s Rajanerovim odbijanjem da instalira Starlink Wi-Fi, O’Liri je rekao slušaocima da neće obraćati nikakvu pažnju na Elona Muska.

"On je idiot. Vrlo bogat, ali i dalje idiot,” rekao je O’Liri. Takođe je opisao Maskovu društvenu mrežu X kao kanalizaciju.

Ilon Mask je odgovorio na X-u, napisavši da je O’Liri "totalni idiot" i da treba da bude otpušten.

U narednoj objavi, optužio je O’Lirija da je pogrešno procenio uticaj Starlinka na potrošnju goriva za faktor 10 i ponovio želju da on bude otpušten.

Zvanični X nalog Rajanera takođe se uključio, ismevajući Maska tokom prekida rada njegove platforme, odgovarajući: "Možda ti treba Wi-Fi, Ilone?“

Iza uvreda krije se suštinski spor o troškovima i performansama aviona. Rajaner je javno isključio mogućnost instaliranja Starlinka na više od 600 Boeinga 737, tvrdeći da bi spoljne antene povećale otpor zraka i potrošnju goriva.