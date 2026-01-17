Slušaj vest

Protekla godina bila je naročito zahtevna kada je reč o prekomernom turizmu, posebno u najpopularnijim destinacijama južne Evrope poput Barselone, Mikonosa i Venecije. Naglo poskupljenje hotelskog smeštaja, nezadovoljstvo lokalnog stanovništva, ekstremne vrućine i sve češći protesti protiv masovnog turizma doveli su do toga da putovanja u pojedinim trenucima više liče na napor nego na odmor.

Zbog toga su gradovi kao što su Barselona i Venecija bili prinuđeni da uvedu mere za kontrolu broja posetilaca. One uključuju ograničavanje turističkog smeštaja radi smanjenja uticaja platformi poput Airbnb-a, kao i restrikcije kada je reč o kruzerskom turizmu i velikim organizovanim grupama.

Ove promene uticale su i na ponašanje putnika, pa sve veći broj ljudi danas bira manje poznate destinacije koje nude mirniju atmosferu, manje gužve i autentičnije iskustvo. Tako su se pojavile takozvane „zamenske“ destinacije, koje predstavljaju alternativu najpopularnijim evropskim gradovima.

Đirona: Katalonski duh bez kruzerskih gužvi

Na samo sat vremena od Barselone, Đirona se poslednjih godina nametnula kao sjajna zamena za ovaj popularni španski grad. Pruža sličan katalonski šarm i očaravajuću srednjovekovnu arhitekturu, ali bez masovnog turizma i gužvi, navodi Euronews.

Tempo života u Đironi je znatno sporiji i opušteniji, a cene su povoljnije, što je čini posebno privlačnom destinacijom za putnike u 2026. godini. Grad odiše bogatom istorijom i autentičnom regionalnom atmosferom, pružajući prijatnije iskustvo u poređenju sa prepunom Barselonom.

Šetnja uskim ulicama vodi pored brojnih istorijskih građevina, među kojima se izdvajaju očuvana Jevrejska četvrt El Kal i monumentalna katedrala. Paseig de la Muralja, srednjovekovne zidine, nude impresivan panoramski pogled, dok reka Onjar i prepoznatljive šarene kuće pružaju savršenu kulisu za fotografije.

Most Pešaterijes Veljes, poznat i kao Stari ribarski most, dodatno upotpunjuje vizuelni doživljaj. Vredi posetiti Arapska kupatila iz 12. veka, kao i Muzej umetnosti i Muzej filma. Obavezno probajte xuixos, lokalni slatkiš, tapase i neobične ukuse sladoleda poput pečene jabuke ili sorbea od kokosa i ljubičice.

Za smeštaj, Bari Velj (Stari grad) idealan je za one koji žele da budu u centru dešavanja, dok Montilivi nudi mirniju, zeleniju okolinu. Ljubitelji mora mogu razmotriti Kalelju de Palafrugel ili ruralni Baš Emporda.

Ljubljana: Vodeni tokovi i šarm bez pritiska mase

Ljubljana, glavni grad Slovenije, sve češće se ističe kao alternativa Veneciji. Sa svojom rečnom atmosferom, pastelno obojenim fasadama, slikovitim mostovima i razvijenom kulturom kafića, podseća na italijanski grad, ali bez gužvi i visokih cena.

Stari grad poziva na laganu šetnju, uz baroknu i renesansnu arhitekturu i skrivene dragulje poput Ulice bravara. Žičara vodi do Ljubljanskog zamka, odakle se pruža panoramski pogled, dok ljubitelji kulture mogu posetiti Muzej savremene umetnosti ili Kuću iluzija.

Obale reke pune su restorana na otvorenom, a simbol grada predstavlja Trostruki most. Ljubljana se ističe i velikim brojem zelenih površina. Tradicionalna jela poput potice i štruklji, kao i slatki trdelnik, upotpunjuju gastronomski doživljaj. Najbolji izbor smeštaja je u blizini reke ili Starog grada.

Tinos: Autentična Grčka daleko od mase

Kako poznata grčka ostrva postaju sve zagušenija turistima, Tinos se izdvaja kao mirna alternativa Mikonosu. Nalazi se na kratkoj trajektnoj udaljenosti, ali nudi znatno autentičniji ugođaj, tradicionalna sela, netaknute plaže i manju posećenost.

Ostrvo je povoljnije i manje komercijalizovano, idealno za one koji žele da izbegnu skupu i bučnu atmosferu Mikonosa. Tinos je i važno versko središte zahvaljujući Crkvi Panagia Evangelistria, ali i mesto bogate zanatske tradicije, naročito obrade mermera.

Sela poput Ktikadosa i Kardijanija očaravaju mermernim ulicama i pogledima, dok plaže Ajos Sostis, Ajos Fokas i Kolimbitra nude različite ambijente - od potpune relaksacije do surfovanja. Posetite golubarnike iz 13. veka, Arheološki muzej ili lokalne vinarije. Ljubitelji prirode mogu se popeti na planinu Eksomvurgo, a gastronomski užitak upotpunjuju lokalni sirevi, artičoke, morski plodovi i fourtalia.

Salerno: Italijanski jug bez preterane pompe

Za one koji žele da iskuse lepotu Amalfi obale bez skupih gužvi, Salerno predstavlja odličnu alternativu. Ovaj lučki grad severno od Amalfija nudi slične pejzaže, bogatu istoriju i autentičan italijanski duh, ali po pristupačnijim cenama.

Salerno je živ grad sa razvijenim lokalnim životom, čak i tokom sezone, a odlično je povezan sa Pozitanom, Amalfijem, Pompejom i Kaprijem. Stari grad nudi srednjovekovne ulice, zanatske radnje i impozantnu katedralu sa kriptom. Vredi posetiti vrt Đardino dela Minerva, Areki zamak i Opštinsku vilu, kao i prošetati Lungomare Trijeste.

Grad je poznat po svežim morskim plodovima i odličnoj pici, a smeštaj u Starom gradu ili uz obalu omogućava lak pristup glavnim atrakcijama.

Rovinj: Jadranski biser bez masovnog turizma

Dok je Dubrovnik poslednjih godina preplavljen fanovima „Igre prestola“ i turistima, Rovinj u Istri nudi sličan istorijski šarm, ali u znatno mirnijem okruženju.

Venecijanska arhitektura, kaldrmisane ulice i prelepa šetališta uz more čine Rovinj idealnim mestom za romantičan odmor. Tirkizno more, skrivene uvale i slikovite kuće doprinose posebnoj atmosferi.

Šetnja Starim gradom vodi do Crkve svete Eufemije, čiji zvonik pruža spektakularan pogled na Jadran. Ljubitelji prirode mogu uživati u Parku Zlatni rt, vožnji bicikla ili izletima brodom. Gastronomska ponuda uključuje sveže morske plodove i čuvene istarske tartufe.

Tuluz: Francuski stil bez pariskog pritiska

Za one koji vole Francusku i Pariz, ali žele da izbegnu njegovu prenatrpanost, Tuluz je idealna zamena. Ovaj grad nudi romantičnu atmosferu, bogatu kulturu i opušteniji način života po znatno pristupačnijim cenama.

Poznat kao „Ružičasti grad“ zbog terakota arhitekture, Tuluz odiše južnofrancuskim šarmom. Reka Garon i Kanali du Midi, koji su pod zaštitom UNESCO-a, savršeni su za šetnje i uživanje na otvorenom.

Stari grad, trg Plas du Kapitol, Bazilika Sent-Sernin i Manastir Jakubina svedoče o bogatoj istoriji. Ljubitelji nauke mogu posetiti Siti de l’Espace, dok gastronomska ponuda uključuje specijalitete poput kasulea, jela od patke i tradicionalnih slatkiša.