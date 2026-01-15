Slušaj vest

Iza osmeha i besprekornog izgleda kabinskog osoblja krije se niz strogih pravila o ponašanju koja putnici retko imaju priliku da vide.

Iako se posao stjuardese često romantizuje, realnost je da ova profesija podrazumeva visoku disciplinu, samokontrolu i poštovanje precizno definisanih protokola.

Pravila ne važe samo tokom leta, već i u svakom trenutku dok je uniforma na telu, bez obzira na to da li je stjuardesa u avionu, na aerodromu ili u javnom prostoru. Upravo ta skrivena strana profesije izazvala je veliko interesovanje javnosti.

Iskustvo iz prve ruke

Barbara Bačilijeri (33), stjuardesa argentinskog porekla koja već 14 godina radi u avio-industriji i živi u Španiji, odlučila je da na društvenim mrežama podeli detalje svog svakodnevnog posla. Zahvaljujući otvorenom pristupu i autentičnim pričama, stekla je veliki broj pratilaca, ali i pažnju medija. Nedavno je otkrila šta stjuardese strogo ne smeju da rade dok nose uniformu, a neka od pravila iznenadila su i najiskusnije putnike. Njena ispovest pokazala je koliko je imidž kabinskog osoblja pažljivo kontrolisan.

Prema Barbarinim rečima, stjuardesama je zabranjeno javno iskazivanje emocija dok su u uniformi. To podrazumeva poljupce, zagrljaje i bilo kakve romantične gestove u javnosti. Takođe, strogo je zabranjeno pušenje, kao i korišćenje elektronskih cigareta.

Uniforma, kako objašnjava, predstavlja kompaniju i profesionalni autoritet, zbog čega se od kabinskog osoblja očekuje uzdržano i neutralno ponašanje u svakom trenutku. Čak i van radnog vremena, dok su u službenoj odeći, stjuardese moraju da vode računa o svom ponašanju.

Čak ni ispijanje kafe nije svuda dozvoljeno

Jedno od najneobičnijih pravila odnosi se na konzumaciju pića. Alkohol je u potpunosti zabranjen dok se nosi uniforma, dok su voda i bezalkoholna pića dozvoljeni uz određena ograničenja. Barbara je otkrila da stjuardese ne smeju da piju kafu ili čaj na gejtu, jer se to smatra neprofesionalnim ponašanjem pred putnicima.