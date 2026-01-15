Slušaj vest

Iza osmeha i besprekornog izgleda kabinskog osoblja krije se niz strogih pravila o ponašanju koja putnici retko imaju priliku da vide.

Iako se posao stjuardese često romantizuje, realnost je da ova profesija podrazumeva visoku disciplinu, samokontrolu i poštovanje precizno definisanih protokola.

Pravila ne važe samo tokom leta, već i u svakom trenutku dok je uniforma na telu, bez obzira na to da li je stjuardesa u avionu, na aerodromu ili u javnom prostoru. Upravo ta skrivena strana profesije izazvala je veliko interesovanje javnosti.

Iskustvo iz prve ruke

Barbara Bačilijeri (33), stjuardesa argentinskog porekla koja već 14 godina radi u avio-industriji i živi u Španiji, odlučila je da na društvenim mrežama podeli detalje svog svakodnevnog posla. Zahvaljujući otvorenom pristupu i autentičnim pričama, stekla je veliki broj pratilaca, ali i pažnju medija. Nedavno je otkrila šta stjuardese strogo ne smeju da rade dok nose uniformu, a neka od pravila iznenadila su i najiskusnije putnike. Njena ispovest pokazala je koliko je imidž kabinskog osoblja pažljivo kontrolisan.

Prema Barbarinim rečima, stjuardesama je zabranjeno javno iskazivanje emocija dok su u uniformi. To podrazumeva poljupce, zagrljaje i bilo kakve romantične gestove u javnosti. Takođe, strogo je zabranjeno pušenje, kao i korišćenje elektronskih cigareta.

Uniforma, kako objašnjava, predstavlja kompaniju i profesionalni autoritet, zbog čega se od kabinskog osoblja očekuje uzdržano i neutralno ponašanje u svakom trenutku. Čak i van radnog vremena, dok su u službenoj odeći, stjuardese moraju da vode računa o svom ponašanju.

Čak ni ispijanje kafe nije svuda dozvoljeno

Jedno od najneobičnijih pravila odnosi se na konzumaciju pića. Alkohol je u potpunosti zabranjen dok se nosi uniforma, dok su voda i bezalkoholna pića dozvoljeni uz određena ograničenja. Barbara je otkrila da stjuardese ne smeju da piju kafu ili čaj na gejtu, jer se to smatra neprofesionalnim ponašanjem pred putnicima.

Na listi zabrana nalaze se i žvake, koje mogu narušiti utisak urednosti i ozbiljnosti. Ova pravila jasno pokazuju koliko je pažnje posvećeno svakom detalju u imidžu kabinskog osoblja.

