Ukoliko Evropska komisija ne bude uvažila zahteve vozača kamiona Zapadnog Balkana, ujedinjeni prevoznici iz Srbije, BiH, Crne Gore i Severene Makedonije blokiraće sve teretne terminale na graničnim prelazima prema zemljama Šengena. To praktično znači da će pored 14 graničnih prelaza iz Srbije pod blokadom biti jedan iz Crne Gore kao i svi prelazi iz BiH i Severne Makednije ka zemljama EU.

Podršku zahtevima balkanskih vozača pružili su i prevoznici iz Turske, pa će se oni pridružiti protestima ukoliko se budu našli u tranzitu kroz zemlje Zapadnog Balkana u periodu protesta.

Blokada svih granica

Na ovaj radikalan korak kamiondžije su se odlučile zbog problema koje im stvara novi Entry-Exit sistem (EES) kojim se boravak vozačima u zemljama EU ograničava na 90 i 180 dana čime je ugroženio njihovo pravo na rad, rečeno je na konferencji za medije.

Foto: MILAN ILIC/BETAPHOTO

Blokada se neće odnositi na terminale za putnike već isključivo na transportne.

- Prave probleme osetiće naša privreda i građani ako ne rešimo ovu situaciju. Ovaj protest je zapravo naš pokušaj da se spreči potpuni kolaps transpornog saobraćaja i regionalnih preduzeća do koga će doći nakon 10. aprila kada EES sitem u potpunosti bude zaživeo - poručio je Neđo Mandić, predsednik Udruženja za međunarodni transport Srbije.

Blokada 14 graničnih prelaza iz Srbije GP Batrovci GP Šid GP Neštin GP Bačka Palanka GP Bogojevo GP Bezdan GP Bački Breg GP Kelebija GP Horgoš GP Srpska Crnja GP Vatin GP Đerdap GP Gradina GP Preševo

Predstavnici drumskih prevoznika iz zemalja u regionu su poručili da će na granicama ostati u svojim kamionima do ispunjenja zahteva bez obzira na sneg i hladno vreme koje se najavljuje narednih dana.

- Profesionalni vozači su radnici koji svoju delatnost obavljaju u zemljama EU, koji imaju sve potrebne dozvole za sebe i kamione, koji od tih plata izdržavaju svoje porodice. Nećemo dozvoliti da se naši vozači hapse i deportuju samo zato što pošteno rade svoj posao - naglašeno je na konferenciji.

Foto: MILAN ILIC/BETAPHOTO

Prema podacima koje su izneli iz udruženja samo u Srbiji je registrovano oko 20.000 kamiona i 30.000 vozača za međunarodni drumski saobraćaj. Ukoliko ne dođe do promene u odnosu ka profesionalnim vozačima i transportnim firmama, sredinom aprila se očekuje pucanje lanaca snabdevanja. U problemu će biti naša privreda, ali i velike firme iz EU koje posluju u Srbiji i regionu, jer neće imati ko da im preveze robu bilo da se ona izvozi ili uvozi u Srbiju i druge zemlje regiona.

"Otimaju" nam vozače

U strahu da ne dobiju zabranu boravka u zemljama Šengena, zbog čega neće moći da rade, mnogi vozači već sada prelaze da voze za slovenačke ili nemačke firme, pa srpska preduzeća ostaju bez kvalitetnih radnika.

- Srpski vozač sa srpkim pasošem u srpskom kamionu ne može da radi svoj posao, ali taj isti srpski vozač sa srpkim pasošem kad sedne da vozi nemački kamion sve je u redu. Jednom rečju "otimaju" nam vozače, a nas primoravaju da izmestimo firme i umesto da porez plaćamo u svoj zemlji, mi ćemo te pare davati strancima - rekli su predstavnici transportnih preduzeća.

Kako rešiti problem

Prema rečima prevoznika problem sa EES sistemom može jednostavno i brzo da se rešu za vozače, samo ako to Brisel bude želeo. Vozači predlaću nekoliko opcija - da se prevoznicima iz Zapadnog Balkana dodele specijalne vize (kao što imaju studenti ili oni koji se leče u inostranstvu) ili da se položaj balkanskih vozača izjednači sa položajem njihovih kolega u EU.

- EES sistem je uved zbog migranata i rada na crno, a mi nismo ni jedno ni drugo. Mi nismo ni turisti već kvalifikovani radnici koji svoj posao obavljaju na prostoru Šengena i to mora da se ima u vidu - poručili su prevoznici.