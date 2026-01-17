Slušaj vest

Godinu dana posle razornog požara Palisades, koji je opustošio luksuzna naselja na zapadnoj periferiji Los Anđelesa, proces obnove u Malibuu odvija se veoma sporo. Do sada su izdate svega 22 građevinske dozvole, iako je u ovom primorskom gradu izgorelo više od 700 stambenih objekata.

Za razliku od toga, grad Los Anđeles je u oblasti Pacific Palisades izdao više od 1.300 dozvola za obnovu, što jasno ukazuje na veliku razliku u tempu oporavka između ove dve susedne sredine.

Strah šta će Malibu da postane

Gradski većnik Malibua Stiv Ujring upozorava da spor napredak obnove može podstaći bogate investitore da otkupljuju i spajaju parcele, gradeći velike luksuzne rezidencije namenjene kao druge ili treće nekretnine, umesto kuća za stalno stanovanje.

Prema njegovim rečima, Malibu bi trebalo da ostane zajednica ljudi koji tu žive tokom cele godine, doprinose lokalnoj sredini i aktivno učestvuju u društvenom životu, a ne da se pretvori u destinaciju za povremeni boravak najbogatijih.

Novozelandski milijarderi

U tom kontekstu, deo stanovnika sa nepoverenjem posmatra planove braće Meta i Nika Moubreja iz Novog Zelanda, milijardera koji su kupili 16 parcela neposredno uz obalu. Njihov plan je da na tim lokacijama izgrade 16 luksuznih montažnih kuća, koje bi se proizvodile u pogonima njihove kompanije u Kini, a zatim dopremale u Sjedinjene Američke Države.

Iz kompanije Zuru Tech navode da su planirani objekti projektovani kao vatrootporni, sa zidovima od lakog betona visoke izolacije, kao i betonskim plafonima i krovovima, čime bi se povećala bezbednost u područjima sklonim požarima.

Montažne vile za nekoliko nedelja

Predviđeno je da kuće budu visokog luksuznog standarda, pri čemu će svaka imati jedinstven dizajn. Proces izrade jedne kuće trajaće od četiri do šest nedelja, dok će konačna cena zavisiti od tržišnih okolnosti u trenutku završetka projekta.

S obzirom na složene građevinske zahteve u Malibuu, uključujući septičke sisteme, zaštitu obale i zahtevne pripreme terena, investitori smatraju da njihov pristup predstavlja najefikasniji način obnove ovog područja.

Prema najavama, prve dve kuće trebalo bi da budu završene do kraja 2027. godine, dok je završetak svih 16 objekata planiran za 2029. godinu, prenosi ABC7 News.

Ujring, ipak, ostaje skeptičan. Smatra da je osnovni cilj investitora profit, a ne dugoročni interes lokalne zajednice, te da postoji mogućnost da se planovi u budućnosti prilagođavaju tržišnim potrebama.

Na sednici Gradskog veća Malibua održanoj prošlog meseca razmatrana je inicijativa za uvođenje maksimalne dozvoljene kvadrature za objekte na obali, ali taj predlog nije usvojen. Ograničenja takve vrste već postoje za nekretnine koje se ne nalaze direktno uz obalu.